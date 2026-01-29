Torna il maltempo in Sicilia: allerta gialla. Pioggia e vento anche nel Trapanese

29/01/2026 08:41:00

È tornato il maltempo in Sicilia. Dopo una breve tregua, pioggia e vento tornano a farsi sentire e la Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per oggi, giovedì 29 gennaio 2026, valido dalla mezzanotte fino alle 24.

L’allerta riguarda il rischio idrogeologico ed è di livello giallo e verde. Le prime condizioni di attenzione sono scattate già dalle 16 di ieri, mercoledì 28 gennaio, con un peggioramento progressivo soprattutto nelle ore notturne e mattutine.

Le zone a rischio

Secondo il bollettino ufficiale, l’allerta gialla interessa:

la zona nord-orientale sul versante tirrenico e le Eolie

sul versante tirrenico e le la zona centro-settentrionale tirrenica

tirrenica la zona nord-occidentale , comprese Egadi e Ustica

, comprese il bacino del fiume Simeto

il versante ionico nord-orientale

Allerta verde, invece, per:

la zona sud-occidentale e Pantelleria

e l’area centro-meridionale e le Pelagie

e le il sud-est sullo Stretto di Sicilia e sul versante ionico

Le previsioni per la Sicilia

La giornata si apre con cieli molto nuvolosi, soprattutto sul nord dell’Isola. Le piogge saranno più frequenti sulla provincia di Messina, mentre nel resto della regione si alterneranno nuvole e precipitazioni sparse.

Dal pomeriggio, però, il vento forte contribuirà a spazzare via le nubi, con ampie schiarite a partire da ovest. Gli ultimi piovaschi sono attesi in prossimità dello Stretto. In serata il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma il vento continuerà a soffiare con intensità.

Le temperature massime sono previste in lieve calo. Nella notte appena trascorsa si sono registrati 13 gradi a Palermo, 11 a Trapani e Agrigento, 10 a Catania, Messina e Siracusa, fino agli 8 di Caltanissetta e ai 5 di Enna.

Il meteo in provincia di Trapani

In provincia di Trapani la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento in serata. Le precipitazioni sono attese soprattutto nella notte, mentre nelle prossime ore non sono previste piogge significative.

La temperatura massima si aggirerà intorno ai 15 gradi, la minima sui 13. Lo zero termico è stimato a circa 1.760 metri. I venti saranno molto forti da Ovest-Nordovest sia al mattino che al pomeriggio, con mare agitato. L’unica allerta specifica riguarda proprio il vento.

Insomma, ombrello a portata di mano e attenzione soprattutto alle raffiche: il maltempo è tornato, anche se senza scenari estremi.



