Marsala, addio a Franca Cascia

29/01/2026 17:48:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Rosa Francesca Cascia

(per tutti Franca)

È andata via troppo presto, lasciando un vuoto profondo. Donna di straordinaria forza, coraggio e grande voglia di vivere, aveva ancora tanto da dare e tanto amore da donare.

Resterà per sempre nel cuore dei figli Luana e Francesco, dei generi Giuseppe e Rosaria e degli amati nipoti Federica, Sara, Martina e Adele.

I funerali si svolgeranno domani, 30 gennaio 2026, alle ore 11:30, presso la Chiesa Madre di Marsala.

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Il servizio funebre è curato da Onoranze Funebri Angileri.