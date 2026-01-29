Sezioni
Se ne sono andati
29/01/2026 17:48:00

Marsala, addio a Franca Cascia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/marsala-addio-a-franca-cascia-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
Rosa Francesca Cascia
 (per tutti Franca)

 

È andata via troppo presto, lasciando un vuoto profondo. Donna di straordinaria forza, coraggio e grande voglia di vivere, aveva ancora tanto da dare e tanto amore da donare.

 

Resterà per sempre nel cuore dei figli Luana e Francesco, dei generi Giuseppe e Rosaria e degli amati nipoti Federica, Sara, Martina e Adele.

 

I funerali si svolgeranno domani, 30 gennaio 2026, alle ore 11:30, presso la Chiesa Madre di Marsala.

 

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

 

Il servizio funebre è curato da Onoranze Funebri Angileri.


