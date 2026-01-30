A Marsala il corso base di potatura dell’olivo: due giorni tra teoria e pratica

30/01/2026 15:23:00

Si terrà a Marsala, nei giorni 20 e 21 febbraio 2026, un corso base di potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto, promosso dalla Scuola Potatura Olivo. L’iniziativa rientra nel progetto di divulgazione portato avanti dalla Scuola, che mira a diffondere in modo capillare le migliori pratiche agronomiche per una gestione più razionale e sostenibile dell’oliveto.

L’obiettivo è fornire conoscenze e strumenti utili a ridurre i costi di gestione, stabilizzare la produzione e tutelare l’olivo, considerato un vero alleato del territorio e dell’economia agricola. Il corso è rivolto a professionisti del settore, aziende agricole e appassionati, ed è strutturato come primo livello formativo per chi desidera avvicinarsi a un metodo scientifico e pratico di gestione dell’oliveto.

Il corso

Il corso si sviluppa in due giornate, alternando momenti di teoria e attività pratiche in campo.

Venerdì 20 febbraio Mattina: lezioni teoriche in aula sul tema dell’innovazione nella coltivazione dell’olivo Pomeriggio: teoria della potatura con approfondimenti sui criteri di intervento



Sabato 21 febbraio Mattina: attività pratiche in campo dedicate alla potatura di riforma, di allevamento e di produzione



Durante il corso verrà illustrato e applicato il sistema di allevamento a Vaso Policonico Semplificato, metodo che consente una gestione più equilibrata della pianta e una migliore efficienza produttiva, superando pratiche tradizionali oggi considerate poco efficaci.

Argomenti trattati

Nel programma formativo sono previsti:

gestione sostenibile dell’oliveto

gestione del suolo e dell’acqua

cenni storici sulla potatura e sulle forme di allevamento

elementi di fisiologia dell’olivo

dimostrazioni pratiche di potatura su piante di diverse dimensioni

Le attività pratiche si svolgeranno presso l’Oleificio F.lli Mezzapelle, in contrada Sant’Anna, a Marsala. Il corso è a numero chiuso e prevede una quota di partecipazione di 130 euro.

Il docente e formatore sarà A. Filippo Lonobile, vice-direttore della Scuola Potatura Olivo, con il supporto organizzativo di tecnici e realtà del territorio. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato valido per l’iter di potatore certificato. Per informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare:

Emilio Giorgi, potatore certificato e delegato regionale Tel. 320 8053225 o emiliogiorgi2@gmail.com



