30 Gennaio: tregua di 7 giorni in Ucraina, pressioni sull'Iran, 70mila palestinesi morti
E' il 30 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Trump ha detto di aver convinto Putin a dar tregua per 7 giorni all’Ucraina, visto che nei prossimi giorni nel Paese si arriverà a -30 gradi. Ma dal Cremlino non è arrivata nessuna conferma • Secondo la Bbc nel mare a sud dell’Iran è arrivata un’altra nave militare statunitense, la decima • L’Ue ha inserito i pasdaran iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche • Alcuni militari dell’Idf hanno confermato ai giornali israeliani che a Gaza sono morti circa 70 mila palestinesi • Il presidente iraniano Pezeshkian ha ordinato la pubblicazione dei nomi delle vittime e dei martiri delle proteste • In un video risalente a 11 giorni prima della sua uccisione, si vede Alex Pretti sfondare con un calcio il fanale di un’auto dell’Ice • Liam, il bambino di 5 anni messo dall’Ice in un centro di detenzione con il padre, è depresso e non mangia più • Una ragazza italiana di 15 anni è morta sotto una frana in Nuova Zelanda • Il governo ha stimato in un miliardo e 200 mila euro i danni causati dal maltempo nel Sud. Nelle zone colpite, ha detto Musumeci, verranno sospesi i mutui • Oggi Musumeci visiterà Niscemi. Due sere fa è stata portata in processione per le vie del paese un’immagine della patrona, la Madonna del Bosco
• La Corte costituzionale ha stabilito che guidare sotto l’effetto di droga è illegittimo solo se crea un pericolo • C’è un quarto indagato per il rogo a Le Constellation, un altro responsabile alla sicurezza del Comune • Si è scoperto che l’uomo precipitato una settimana fa dalla finestra di un b&b a Milano è un ex banchiere ucraino, e che forse non si è suicidato come si credeva • Vicino a Cortina un autista di bus è stato sospeso dal lavoro per non aver preso a bordo un bambino che non aveva il biglietto giusto dell’importo giusto • I genitori della famiglia nel bosco vogliono denunciare l’assistente sociale che ha portato all’allontanamento dei loro bambini da casa • L’Assemblea nazionale francese ha stabilito che il matrimonio non implica l’obbligo di avere rapporti sessuali • Il fatturato di Tesla è sceso del 3 per cento, e Musk ha detto che interromperà la produzione della Model S e della Model X • Per il sesto anno consecutivo, anche nel 2025 è stata Toyota l’azienda che ha venduto più auto nel mondo: 11,32 milioni • Su Repubblica è apparso un comunicato del comitato di redazione dove i giornalisti scrivono che «l’annunciata vendita del gruppo Gedi, intero o a pezzi, continua ad essere avvolta nel mistero» • Oggi Il Foglio compie 30 anni, e ha messo in prima pagina il messaggio di auguri di Mattarella • In Venezuela le Forze armate hanno riconosciuto Delcy Rodríguez come comandante in capo • Alcuni ricercatori spagnoli sono riusciti a guarire il cancro al pancreas in alcuni topi • Centinaia di migliaia di persone in Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico sono state sfollate a causa di forti piogge • In Argentina il presidente Milei si è esibito su un palco con l’ex compagna, ballando e cantando • Intervistato alla radio, Calenda ha detto di Giorgia Meloni che «la trovo una bella donna» • All’ospedale Niguarda di Milano è stato inaugurato il pronto soccorso olimpico e un reparto dedicato • In Europa League ha pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos e il Bologna ha battuto 3-0 il Maccabi Tel Aviv • Agli Australian Open Svitolina è stata battuta da Sabalenka, che perciò andrà in finale contro Rybakina • Al castello di Windsor re Carlo ha presentato il documentario di cui è protagonista, Finding Harmony, che lo mostra raccogliere uova e dire che gli piace parlare con gli alberi • Oggi esce il documentario su Melania Trump negli Usa e in altri Paesi, Italia compresa • Lo scrittore algerino Boualem Sansal è stato eletto tra gli immortali dell’Académie française • Gli Armani si sono dissociati dal film su Giorgio che sta producendo Andrea Iervolino • Achille Lauro condurrà la seconda serata di Sanremo e canterà una canzone dedicata ai ragazzi di Crans-Montana • Sono morti la figlia dello scrittore e poeta statunitense Neal Cassady, Jamie (76), la scrittrice libanese Vénus Khoury-Ghata (88), l’attivista e influencer statunitense Shirley Raines (57)
Titoli Corriere della Sera: Trump su Kiev: / tregua di 7 giorni / Putin è d’accordo la Repubblica: Kiev, la tregua del gelo La Stampa: Trump: “Tregua del gelo / anche Putin è d’accordo” Il Sole 24 Ore: Isee e aiuti alle Pmi: ecco il Dl Pnrr Avvenire: Il responso su Gaza Il Messaggero: Ucraina, la tregua del gelo Il Giornale: Mascherine, Covid / e quei 13 milioni / Gli affari Cina-M5s Leggo: «Niscemi è peggio del Vajont» Qn: Referendum, ricorsi bocciati / Confermata la data di marzo Il Fatto: Bongiorno&C: separare / parlamentari e avvocati Libero: Olimpiadi, al Pd l’oro dei cretini La Verità: Il gioielliere costretto a pagare / il danno biologico al rapinatore Il Mattino: Mosca-Kiev, la tregua del gelo il Quotidiano del Sud: Trump, la tregua del gelo il manifesto: Il conto Domani: Niscemi e i progetti mai finanziati / Musumeci nel mirino: «Si dimetta»
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Trapani e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa” esprimono solidarietà e vicinanza alle comunità duramente colpite dal ciclone Harry, che...
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
Ancora disagi nel territorio trapanese a causa del maltempo che, tra la notte e le prime ore del mattino, ha portato forti raffiche di vento e intense mareggiate. Ecco le immagini che arrivano da Marausa, dove il mare ha invaso la carreggiata...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....