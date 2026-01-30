30 Gennaio: tregua di 7 giorni in Ucraina, pressioni sull'Iran, 70mila palestinesi morti

30/01/2026 07:01:00

E' il 30 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha detto di aver convinto Putin a dar tregua per 7 giorni all’Ucraina, visto che nei prossimi giorni nel Paese si arriverà a -30 gradi. Ma dal Cremlino non è arrivata nessuna conferma

• Secondo la Bbc nel mare a sud dell’Iran è arrivata un’altra nave militare statunitense, la decima

• L’Ue ha inserito i pasdaran iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche

• Alcuni militari dell’Idf hanno confermato ai giornali israeliani che a Gaza sono morti circa 70 mila palestinesi

• Il presidente iraniano Pezeshkian ha ordinato la pubblicazione dei nomi delle vittime e dei martiri delle proteste

• In un video risalente a 11 giorni prima della sua uccisione, si vede Alex Pretti sfondare con un calcio il fanale di un’auto dell’Ice

• Liam, il bambino di 5 anni messo dall’Ice in un centro di detenzione con il padre, è depresso e non mangia più

• Una ragazza italiana di 15 anni è morta sotto una frana in Nuova Zelanda

• Il governo ha stimato in un miliardo e 200 mila euro i danni causati dal maltempo nel Sud. Nelle zone colpite, ha detto Musumeci, verranno sospesi i mutui

• Oggi Musumeci visiterà Niscemi. Due sere fa è stata portata in processione per le vie del paese un’immagine della patrona, la Madonna del Bosco



• La Corte costituzionale ha stabilito che guidare sotto l’effetto di droga è illegittimo solo se crea un pericolo

• C’è un quarto indagato per il rogo a Le Constellation, un altro responsabile alla sicurezza del Comune

• Si è scoperto che l’uomo precipitato una settimana fa dalla finestra di un b&b a Milano è un ex banchiere ucraino, e che forse non si è suicidato come si credeva

• Vicino a Cortina un autista di bus è stato sospeso dal lavoro per non aver preso a bordo un bambino che non aveva il biglietto giusto dell’importo giusto

• I genitori della famiglia nel bosco vogliono denunciare l’assistente sociale che ha portato all’allontanamento dei loro bambini da casa

• L’Assemblea nazionale francese ha stabilito che il matrimonio non implica l’obbligo di avere rapporti sessuali

• Il fatturato di Tesla è sceso del 3 per cento, e Musk ha detto che interromperà la produzione della Model S e della Model X

• Per il sesto anno consecutivo, anche nel 2025 è stata Toyota l’azienda che ha venduto più auto nel mondo: 11,32 milioni

• Su Repubblica è apparso un comunicato del comitato di redazione dove i giornalisti scrivono che «l’annunciata vendita del gruppo Gedi, intero o a pezzi, continua ad essere avvolta nel mistero»

• Oggi Il Foglio compie 30 anni, e ha messo in prima pagina il messaggio di auguri di Mattarella

• In Venezuela le Forze armate hanno riconosciuto Delcy Rodríguez come comandante in capo

• Alcuni ricercatori spagnoli sono riusciti a guarire il cancro al pancreas in alcuni topi

• Centinaia di migliaia di persone in Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico sono state sfollate a causa di forti piogge

• In Argentina il presidente Milei si è esibito su un palco con l’ex compagna, ballando e cantando

• Intervistato alla radio, Calenda ha detto di Giorgia Meloni che «la trovo una bella donna»

• All’ospedale Niguarda di Milano è stato inaugurato il pronto soccorso olimpico e un reparto dedicato

• In Europa League ha pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos e il Bologna ha battuto 3-0 il Maccabi Tel Aviv

• Agli Australian Open Svitolina è stata battuta da Sabalenka, che perciò andrà in finale contro Rybakina

• Al castello di Windsor re Carlo ha presentato il documentario di cui è protagonista, Finding Harmony, che lo mostra raccogliere uova e dire che gli piace parlare con gli alberi

• Oggi esce il documentario su Melania Trump negli Usa e in altri Paesi, Italia compresa

• Lo scrittore algerino Boualem Sansal è stato eletto tra gli immortali dell’Académie française

• Gli Armani si sono dissociati dal film su Giorgio che sta producendo Andrea Iervolino

• Achille Lauro condurrà la seconda serata di Sanremo e canterà una canzone dedicata ai ragazzi di Crans-Montana

• Sono morti la figlia dello scrittore e poeta statunitense Neal Cassady, Jamie (76), la scrittrice libanese Vénus Khoury-Ghata (88), l’attivista e influencer statunitense Shirley Raines (57)



Titoli

Corriere della Sera: Trump su Kiev: / tregua di 7 giorni / Putin è d’accordo

la Repubblica: Kiev, la tregua del gelo

La Stampa: Trump: “Tregua del gelo / anche Putin è d’accordo”

Il Sole 24 Ore: Isee e aiuti alle Pmi: ecco il Dl Pnrr

Avvenire: Il responso su Gaza

Il Messaggero: Ucraina, la tregua del gelo

Il Giornale: Mascherine, Covid / e quei 13 milioni / Gli affari Cina-M5s

Leggo: «Niscemi è peggio del Vajont»

Qn: Referendum, ricorsi bocciati / Confermata la data di marzo

Il Fatto: Bongiorno&C: separare / parlamentari e avvocati

Libero: Olimpiadi, al Pd l’oro dei cretini

La Verità: Il gioielliere costretto a pagare / il danno biologico al rapinatore

Il Mattino: Mosca-Kiev, la tregua del gelo

il Quotidiano del Sud: Trump, la tregua del gelo

il manifesto: Il conto

Domani: Niscemi e i progetti mai finanziati / Musumeci nel mirino: «Si dimetta»



