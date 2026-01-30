Buongiorno24 del 30 Gennaio 2026

30/01/2026 09:20:00

Buongiorno, oggi è venerdì 30 gennaio.

Una puntata carica di notizie, immagini forti e scelte che peseranno a lungo sul futuro della Sicilia.

In primo piano l’emergenza ambientale: dal ciclone Harry ai danni lungo le coste, fino alla frana di Niscemi, ormai definita senza mezzi termini “peggio del Vajont”. Un disastro che non è più solo emergenza, ma apre scenari radicali: stop alle edificazioni, indagini sui fondi mai spesi e l’ipotesi di una new town, con Gela che offre un terreno per ricostruire. Una scelta storica, dolorosa, che interroga politica e istituzioni.

Poi la cronaca, con nuovi sviluppi dalle indagini sui cacciatori morti nei Nebrodi, e il racconto di un territorio che continua a fare i conti con fragilità strutturali e ritardi accumulati in decenni.

Parleremo anche di lavoro e informazione, con la chiusura definitiva di Telesud: una ferita per il pluralismo e per il giornalismo locale, che lascia quattro professionisti senza redazione e un territorio più povero di voci.

Spazio alla politica, con le manovre in vista delle elezioni amministrative a Marsala, tra candidature, divisioni e un quadro ancora tutt’altro che definito.

E, come ogni venerdì, la rubrica di Vittori Alfieri, per leggere i fatti con uno sguardo diverso, più profondo, meno scontato.

Buongiorno24 è in diretta, come sempre, sui canali social, su Tp24 e su Rmc 101.

Iniziamo.



