Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
30/01/2026 09:00:00

Pale eoliche in porto, nave fermata a Trapani: “non era sicura”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/pale-eoliche-in-porto-nave-fermata-a-trapani-non-era-sicura-450.jpg

Una nave cargo carica di pale eoliche è stata bloccata nel porto di Trapani perché non rispettava le condizioni minime di sicurezza. Il fermo è stato disposto dalla Guardia Costiera Trapani dopo un’ispezione che ha fatto emergere sei gravi irregolarità.

La nave era arrivata in banchina per un normale scalo commerciale. Non c’è stato alcun incidente, ma durante i controlli del Port State Control è emerso che le procedure di emergenza e la gestione della sicurezza a bordo non erano adeguate. In caso di problema, secondo la Guardia Costiera, persone e ambiente avrebbero potuto correre dei rischi.

L’unità, lunga circa 130 metri, con una stazza superiore alle 8 mila tonnellate e bandiera liberiana, trasportava componenti eolici di grandi dimensioni. A bordo operava un equipaggio internazionale. I controlli hanno riguardato la documentazione, il ponte di comando, la sala macchine e gli spazi riservati ai marittimi.

Le carenze riscontrate sono state giudicate sostanziali, non semplici irregolarità formali. Per questo è stato disposto il fermo amministrativo: la nave non potrà lasciare Trapani finché tutte le non conformità non saranno eliminate e verificate dall’Autorità di bandiera e dagli ispettori del registro di classifica, con una successiva nuova ispezione.

È il primo fermo del 2026 nel porto di Trapani. L’attività rientra nei controlli previsti dal Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU), l’accordo internazionale che punta a impedire che navi non sicure continuino a operare nei porti europei.

 



Cronaca | 2026-01-30 09:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/buongiorno24-del-30-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 30 Gennaio 2026

Buongiorno, oggi è venerdì 30 gennaio.Una puntata carica di notizie, immagini forti e scelte che peseranno a lungo sul futuro della Sicilia.In primo piano l’emergenza ambientale: dal ciclone Harry ai danni lungo le coste, fino...







Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...