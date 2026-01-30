Pale eoliche in porto, nave fermata a Trapani: “non era sicura”

30/01/2026 09:00:00

Una nave cargo carica di pale eoliche è stata bloccata nel porto di Trapani perché non rispettava le condizioni minime di sicurezza. Il fermo è stato disposto dalla Guardia Costiera Trapani dopo un’ispezione che ha fatto emergere sei gravi irregolarità.

La nave era arrivata in banchina per un normale scalo commerciale. Non c’è stato alcun incidente, ma durante i controlli del Port State Control è emerso che le procedure di emergenza e la gestione della sicurezza a bordo non erano adeguate. In caso di problema, secondo la Guardia Costiera, persone e ambiente avrebbero potuto correre dei rischi.

L’unità, lunga circa 130 metri, con una stazza superiore alle 8 mila tonnellate e bandiera liberiana, trasportava componenti eolici di grandi dimensioni. A bordo operava un equipaggio internazionale. I controlli hanno riguardato la documentazione, il ponte di comando, la sala macchine e gli spazi riservati ai marittimi.

Le carenze riscontrate sono state giudicate sostanziali, non semplici irregolarità formali. Per questo è stato disposto il fermo amministrativo: la nave non potrà lasciare Trapani finché tutte le non conformità non saranno eliminate e verificate dall’Autorità di bandiera e dagli ispettori del registro di classifica, con una successiva nuova ispezione.

È il primo fermo del 2026 nel porto di Trapani. L’attività rientra nei controlli previsti dal Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU), l’accordo internazionale che punta a impedire che navi non sicure continuino a operare nei porti europei.



