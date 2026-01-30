Carnevale di Petrosino 2026: presentato il calendario ufficiale degli eventi

30/01/2026 20:00:00

Petrosino si prepara a vivere quattro giorni di festa con il “Carnevale di Petrosino 2026”, in programma dal 14 al 17 febbraio. L’evento, tra i più attesi dell’anno, animerà le vie del centro con musica, colori e tradizione, con al centro le sfilate dei carri allegorici, veri protagonisti della manifestazione.

I carri, frutto della creatività e della passione delle associazioni culturali Gruppo Musa, Aisamo Picciotti, Bollicine e Follie e dell’ASD Rina Rossa, trasformeranno il paese in uno scenario festoso, coinvolgendo grandi e piccoli.

Accanto alle sfilate, il programma propone numerosi spettacoli e iniziative per tutte le età: dall’inaugurazione con la musica dal vivo dei Blue Monkeys alla presentazione dei carri con DJ Contest e performance delle scuole di ballo locali; dal “Carneval Show” di Nanà con la partecipazione speciale di Giovanna la Parrucchiera allo spettacolo “Radio Time anni ’90”; fino allo Show di Luci e Musica con i Nimera e al gran finale con sfilata dei carri e DJ Set.

Durante tutta la manifestazione, il pubblico potrà partecipare ai gruppi in maschera, divertirsi con le attrazioni del Luna Park e assaporare le specialità locali lungo la “Via del Gusto”, un percorso che unisce spettacolo, tradizione e convivialità.

«Il Carnevale di Petrosino rappresenta un momento di grande festa e condivisione per la nostra comunità – afferma il Sindaco Anastasi –. Quest’anno il programma è pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare il lavoro dei carristi, rendendo possibile questo meraviglioso evento».

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione.



