Referendum Giustizia, a Trapani confronto pubblico tra Sì e No

30/01/2026 13:55:00

Un confronto diretto tra posizioni opposte sul referendum sulla giustizia. Mercoledì 18 febbraio alle 17, a Trapani, nella sede dell’Unione Maestranze in piazza Scarlatti, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia: le ragioni del Sì e del No a confronto”, rivolto alle Maestranze e alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro e accessibile i contenuti dei quesiti referendari, mettendo a confronto le diverse letture della riforma della giustizia penale e le sue possibili ricadute sul sistema giudiziario.

Per il Comitato per il Sì interverranno gli avvocati Agatino Scaringi e Marco Siragusa. A rappresentare il Comitato per il No saranno invece l’avvocato Salvo Battaglia e il magistrato Samuele Corso.

A moderare il confronto sarà l’avvocato Natale Pietrafitta, chiamato a garantire un dibattito ordinato e comprensibile, dando spazio alle diverse posizioni in campo.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trapani, a conferma del valore informativo e formativo dell’iniziativa, che punta a offrire strumenti utili per una scelta consapevole in vista del voto.



