Cittadinanza

Diritti
30/01/2026 13:55:00

Referendum Giustizia, a Trapani confronto pubblico tra Sì e No

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/referendum-giustizia-a-trapani-confronto-pubblico-tra-si-e-no-450.jpg

Un confronto diretto tra posizioni opposte sul referendum sulla giustizia. Mercoledì 18 febbraio alle 17, a Trapani, nella sede dell’Unione Maestranze in piazza Scarlatti, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia: le ragioni del Sì e del No a confronto”, rivolto alle Maestranze e alla cittadinanza.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro e accessibile i contenuti dei quesiti referendari, mettendo a confronto le diverse letture della riforma della giustizia penale e le sue possibili ricadute sul sistema giudiziario.
Per il Comitato per il Sì interverranno gli avvocati Agatino Scaringi e Marco Siragusa. A rappresentare il Comitato per il No saranno invece l’avvocato Salvo Battaglia e il magistrato Samuele Corso.
A moderare il confronto sarà l’avvocato Natale Pietrafitta, chiamato a garantire un dibattito ordinato e comprensibile, dando spazio alle diverse posizioni in campo.
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trapani, a conferma del valore informativo e formativo dell’iniziativa, che punta a offrire strumenti utili per una scelta consapevole in vista del voto.









