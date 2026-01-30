Sezioni
Cronaca

Giudiziaria
30/01/2026 12:38:00

Serie di furti a Mazara del Vallo, condannato un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769773263-0-serie-di-furti-a-mazara-del-vallo-condannato-un-uomo.jpg

Condanna a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per Gaetano Lo Pinto, ritenuto responsabile di diversi episodi di furto aggravato e simulazione di reato avvenuti a Mazara del Vallo.

 

La sentenza è stata emessa il 19 gennaio 2026 dal Tribunale di Marsala, al termine di un procedimento definito con rito abbreviato, richiesto dalla difesa dell’imputato e tenendo conto della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Marsala

 

 

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 18 e il 26 febbraio 2024 e riguardano una serie di furti aggravati, commessi in parte in concorso con Kevin Loreto, già condannato nell’ambito dello stesso procedimento penale.

 

Le indagini sono state delegate ai Carabinieri – Compagnia e Stazione competenti – e al Commissariato di Polizia di Stato di Mazara del Vallo, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Marsala.

Al termine del giudizio di primo grado, Lo Pinto è stato ritenuto colpevole dei reati a lui contestati e condannato anche al pagamento delle spese processuali. La pena detentiva è stata sostituita con la detenzione domiciliare per una durata corrispondente a quella inflitta dal Tribunale.

Come previsto dalla legge, il procedimento si colloca nella fase di primo grado e resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale giudizio definitivo.









