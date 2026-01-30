La tragedia sulla Palermo-Agrigento: ecco chi sono le tre vittime

30/01/2026 11:34:00

Giuseppe Badalamenti, 66 anni, Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e la paziente Giovanna Oddo, di 95 anni. Sono loro le tre vittime del terribile incidente avvenuto sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio compreso tra Misilmeri e Bolognetta, nel Palermitano.

I due uomini erano operatori dell’associazione Madonia Soccorso Onlus, impegnata nel trasporto di pazienti emodializzati. Viaggiavano a bordo di un’automedica che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un camion. L’impatto è avvenuto a poca distanza dal viadotto di contrada Coda di Volpe e non ha lasciato scampo ai tre occupanti del mezzo di soccorso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico rallentato

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea della corsia in direzione Catania. Per i veicoli in transito è stata istituita un’uscita obbligatoria a Misilmeri.

«Il percorso alternativo – fanno sapere dall’Anas – prevede l’attraversamento della strada provinciale 77 con rientro allo svincolo di Bolognetta, al chilometro 239,350».



