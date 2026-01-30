Trapani, il calendario delle Scinnute quaresimali dei Misteri 2026

30/01/2026 06:00:00

L’Unione Maestranze di Trapani ha diramato, tramite i suoi canali social, il calendario delle “Scinnute” quaresimali dei Misteri, che tradizionalmente iniziano il primo venerdì di Quaresima, che quest’anno “cade” il 20 febbraio.

In realtà il calendario era pronto già la scorsa estate, con tanto di locandine, ma a causa del trasferimento dei Sacri Gruppi nella chiesa del Collegio, per via dei lavori in corso nella chiesa del Purgatorio, l’identità visiva è stata ricreata con la nuova “location”, che quest’anno sarà protagonista sia dei riti quaresimali che delle processioni della Settimana Santa.

Si tratta di un rito risalente intorno al 1600, che si svolge durante le settimane di Quaresima e che consisteva nello “scendere” i gruppi dalle nicchie in cui erano custoditi i Misteri nella chiesa di San Michele (da lì il termine “Scinnuta”). Dopo i bombardamenti del 6 aprile 1943, che distrussero la sede originaria dei Sacri Gruppi, il rito fu reintrodotto dopo alcuni anni, senza alcuna discesa dalle nicchie, ma posizionando uno o più gruppi davanti all’altare, addobbati con fiori e adornati dagli antichi argenti.

Fino a pochi anni fa, durante le Scinnute veniva celebrata anche la Santa Messa, con il coinvolgimento delle varie parrocchie della città, ma su decisione di Padre Genovese, di qualche anno fa, la Santa Messa è stata sostituita da un momento di preghiera.

Come accade da qualche anno, le Scinnute si terranno due volte a settimana (il martedì e il venerdì), tranne l’ultima settimana, in cui si terranno di martedì, mercoledì e venerdì.

Originariamente le Scinnute avvenivano soltanto di venerdì, seguendo un calendario che prevedeva la presenza solo di determinati gruppi rappresentanti la Passione e non la morte di Cristo, ma nel corso degli anni il calendario storico è stato totalmente stravolto per far presenziare tutti i gruppi dei Misteri e non solo alcuni.

Nel frattempo, l’Unione Maestranze ha approvato l’itinerario della processione dei Misteri del 3 aprile (che pubblicheremo nei prossimi giorni), in attesa dell’approvazione finale delle autorità competenti.

Questo il calendario delle Scinnute per il 2026:

Venerdì 20 febbraio:

La Separazione – Ceto degli Orefici

La Lavanda dei piedi – Ceto dei Pescatori

Martedì 24 febbraio:

Gesù nell’orto del Getsemani – Ceto degli Ortolani

L’Arresto – Ceto dei Metallurgici

Venerdì 27 febbraio:

La Caduta al Cedron – Ceto dei Naviganti

Gesù dinanzi ad Hanna – Ceto dei Fruttivendoli

Martedì 3 marzo:

La Negazione – Ceto dei Barbieri e dei Parrucchieri

Gesù dinanzi ad Erode – Ceto dei Pescivendoli

Venerdì 6 marzo:

La Flagellazione – Ceto dei Muratori e Scalpellini

La Coronazione di spine – Ceto dei Fornai

Martedì 10 marzo:

Ecce Homo – Ceto dei Calzolai e Calzaturieri

La Sentenza – Ceto dei Macellai

Venerdì 13 marzo:

L’Ascesa al Calvario – Popolo

La Spogliazione – Ceto dei Tessili e Abbigliamento

Martedì 17 marzo:

La Sollevazione della croce – Ceto dei Falegnami, Carpenteri e Mobilieri

La Ferita al costato – Ceto dei Pittori e Decoratori

Venerdì 20 marzo:

La Deposizione – Ceto dei Sarti e Tappezzieri

Il Trasporto al sepolcro – Ceto dei Salinai

Martedì 24 marzo:

Madre Pietà dei Massari – Eredi Facchini di Piano San Rocco

Mercoledì 25 marzo:

Madre Pietà del Popolo – Ceto dei Fruttivendoli

Venerdì 27 marzo:

Gesù nell’urna – Ceto dei Pastai

Maria SS. Addolorata – Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri, Tassisti

Tutte le “Scinnute” saranno precedute dall’esecuzione musicale all’aperto alle ore 18.00; seguirà un momento di preghiera alle ore 19.00 e, dalle 20.00, una nuova esecuzione musicale all’aperto.

Francesco Genovese



