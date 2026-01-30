Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Salute e Benessere
30/01/2026 16:17:00

Sanità siciliana, da Mazara un confronto sul cambiamento del sistema regionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769786365-0-sanita-siciliana-da-mazara-un-confronto-sul-cambiamento-del-sistema-regionale.png

Un confronto pubblico sul futuro della sanità in Sicilia parte da Mazara del Vallo. Sabato 31 gennaio, alle 15.45, all’Auditorium comunale “Mario Caruso” di via Bagno è in programma l’incontro “Il Servizio Sanitario Regionale Siciliano. Da Mazara per un programma di cambiamento”.

L’iniziativa

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Innovazione e-Salute con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Al centro del dibattito, lo stato del Servizio Sanitario Regionale Siciliano e le possibili linee di cambiamento, a partire dal territorio.

 

Ad aprire i lavori saranno: Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo; Giovanni Di Dia, presidente EBAT Trapani; Tommaso Macaddino, segretario generale UIL Trapani. Interverranno:

Massimo Russo, presidente onorario Innovazione per l’Italia
Sen. Davide Faraone, vicepresidente Italia Viva
On. Stefano Pellegrino, Forza Italia ARS Regione Siciliana
Francesco Tomasello, già rettore Università Kore Enna

La conduzione

A moderare l’incontro sarà il presidente dell’associazione Innovazione e-Salute.

Informazioni utili

Quando: sabato 31 gennaio, ore 15.45
Dove: Auditorium comunale “Mario Caruso”, via Bagno, Mazara del Vallo
Ingresso: libero









Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...