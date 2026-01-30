Sanità siciliana, da Mazara un confronto sul cambiamento del sistema regionale

Un confronto pubblico sul futuro della sanità in Sicilia parte da Mazara del Vallo. Sabato 31 gennaio, alle 15.45, all’Auditorium comunale “Mario Caruso” di via Bagno è in programma l’incontro “Il Servizio Sanitario Regionale Siciliano. Da Mazara per un programma di cambiamento”.
L’iniziativa
L’appuntamento è organizzato dall’associazione Innovazione e-Salute con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Al centro del dibattito, lo stato del Servizio Sanitario Regionale Siciliano e le possibili linee di cambiamento, a partire dal territorio.
Ad aprire i lavori saranno: Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo; Giovanni Di Dia, presidente EBAT Trapani; Tommaso Macaddino, segretario generale UIL Trapani. Interverranno:
Massimo Russo, presidente onorario Innovazione per l’Italia
Sen. Davide Faraone, vicepresidente Italia Viva
On. Stefano Pellegrino, Forza Italia ARS Regione Siciliana
Francesco Tomasello, già rettore Università Kore Enna
La conduzione
A moderare l’incontro sarà il presidente dell’associazione Innovazione e-Salute.
Informazioni utili
Quando: sabato 31 gennaio, ore 15.45
Dove: Auditorium comunale “Mario Caruso”, via Bagno, Mazara del Vallo
Ingresso: libero