Futsal A2: dopo la pausa di campionato Marsala e Mazara all'inseguimento della vetta

31/01/2026 13:00:00

Il Marsala Futsal atteso sul campo del Piazza Armerina per un derby 'caldo. Dopo una pausa il Campionato di serie A2 Girone D torna oggi, sabato 31 gennaio, con la 13ª giornata. Il Marsala Futsal 2012 è atteso sul campo della Gear Piazza Armerina, alle ore 16, per una sfida che ha l'amaro in bocca. Troppi ex alle spalle ed una sconfitta all'andata sul campo lilybetano che brucia ancora (per 0 a 8), porteranno i ragazzi di Mister Tutilo a dare il tutto per tutto. Lo sa bene uno storico ex, Israel Barroso che si sbilancia poco: "Sarà molto dura, loro in casa sono forti, una delle migliori squadre del Campionato ma penso che noi siamo al loro livello e forse di più ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Quello 0 a 8 ha fatto male, perchè poi siamo andati a Messina giocando male male, però ci siamo rialzati e stiamo di nuovo fisicamente bene e quella contro la Gear sarà una gara diversa. Non dico che consigli ci da Mister Tutilo, ma possiamo far loro male". A parlare un altro ex, Nikolas Sanalitro: "Sarà una partita tosta, conosciamo la squadra, noi ci siamo preparati al meglio e speriamo sia una bella partita. Fisicamente ci siamo, speriamo di portare i tre punti a casa perchè ci servono, la prossima sfida infatti sarà quella contro il Messina". A dirigere la gara: Venerando Di Bella (sez. Piacenza) Arbitro 1, Antonio Zinzi (sez. Piacenza) Arbitro 2, Emmanuele Nazareno Di Gregorio (sez. Catania) crono.

Il Futsal Mazara si prepara a tornare in campo tra le mura amiche. Sabato 31 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 16, i gialloblu ospiteranno al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo il Città di Acri, nella gara valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A2 Girone D. Per l’occasione, la società Asd Futsal Mazara 2020 ha deciso di aprire le porte del palazzetto ai propri tifosi: ingresso libero esclusivamente per la gara di sabato, un’iniziativa volta a favorire la massima partecipazione del pubblico ed a spingere la squadra in un momento cruciale della stagione. Un altro appuntamento importante, il primo di due impegni interni consecutivi, per la formazione allenata da Mister Vincenzo Bruno, chiamata ad un pronto riscatto dopo la sconfitta subita a Roma per mano dell’Eur. L’obiettivo è quello di ritrovare il feeling con la vittoria per rilanciarsi in classifica, provando a sfruttare il fattore campo: in casa infatti finora sono arrivate quattro vittorie su cinque gare. Di fronte ci sarà un Città di Acri alla ricerca di risultati utili per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione calabrese ha la peggior difesa del torneo, anche se 7 dei 10 punti conquistati fin qui sono arrivati proprio in trasferta. Il momento dei rossoneri non è particolarmente felice: dall’inizio del nuovo anno sono infatti arrivate tre sconfitte in altrettante gare, con ben 17 reti incassate, ma l’ultima gara contro la Gear Piazza Armerina è stata particolarmente combattuta ed equilibrata, con la vittoria in rimonta dei siciliani. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Michele Corrado Schillaci della sezione di Enna e Sebastiano Monaco della sezione di Acireale, con Sebastian Colletta di Trapani al cronometro.



