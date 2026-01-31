Primo punto di intervento pediatrico in Sicilia, un'opportunità per le famiglie

Negli ultimi anni la continuità assistenziale pediatrica ha assunto un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute dei bambini, soprattutto nelle fasce orarie e nei giorni in cui i servizi territoriali ordinari non sono attivi. La disponibilità di un servizio dedicato di Primo Punto Intervento Pediatrico nei giorni prefestivi e festivi rappresenta, da 15 anni, un presidio fondamentale per la tutela della salute dei bambini e per il sostegno alle loro famiglie. Proprio in queste fasce orarie, quando gli studi dei pediatri di libera scelta sono chiusi e l’accesso ai servizi territoriali ordinari è limitato, i genitori vivono spesso situazioni di incertezza e preoccupazione di fronte ai problemi di salute dei figli.
Garantire la presenza di pediatri qualificati anche nei momenti tradizionalmente scoperti del calendario significa offrire una risposta tempestiva, competente e di continuità, riducendo il ricorso improprio ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più mirata e umana. Affidare la continuità assistenziale direttamente ai pediatri di famiglia permette di valorizzare una figura professionale che conosce profondamente il contesto, le patologie ricorrenti e, spesso, anche la storia clinica del bambino. Questo modello garantisce un livello di qualità superiore, perché costruito su una relazione di fiducia già esistente e su competenze pediatriche specifiche, superando gli approcci più generici della guardia medica tradizionale.
L’iniziativa rappresenta quindi un passo avanti nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale pediatrica, capace di coniugare professionalità, prossimità, umanizzazione e innovazione organizzativa. Le valutazioni delle famiglie mostrano quanto un simile servizio sia non solo utile, ma anche profondamente atteso e riconosciuto come un elemento di valore per la comunità.
L’alta fidelizzazione dell’utenza, la percezione positiva del servizio è tale da portare le famiglie a tornare quando necessario; è una domanda assistenziale effettiva e stabile, specialmente nei giorni prefestivi e festivi, quando la presenza del pediatra rappresenta un riferimento importante. E’ un servizio ampiamente utilizzato, percepito come affidabile e capace di rispondere ripetutamente ai bisogni delle famiglie, flessibile e in grado di gestire più bambini per nucleo familiare, senza sovraccaricare le risorse disponibili nelle sedi operative.
Le famiglie danno una valutazione estrema positiva dell’utilità del servizio da parte delle famiglie e il servizio è percepito come fondamentale e indispensabile nei giorni prefestivi e festivi.
In sintesi i vantaggi sono: riconoscimento diffuso dell’utilità e della rilevanza del servizio; alto livello di soddisfazione per professionalità e cortesia dei pediatri; buona percezione generale dei locali e degli strumenti, con margini di ottimizzazione; continuità assistenziale rafforzata nei giorni prefestivi e festivi. Inoltre, da non sottovalutare il vantaggio economico da parte della famiglia che può accedere a un servizio gratuito.
Dott. Cav. Angelo Tummarello
Pediatra di famiglia
Consigliere provinciale Federazione Italiana Medici Pediatri
Ricercatore e divulgatore scientifico
Marsala
