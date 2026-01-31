Primo punto di intervento pediatrico in Sicilia, un'opportunità per le famiglie

31/01/2026 15:25:00

Negli ultimi anni la continuità assistenziale pediatrica ha assunto un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute dei bambini, soprattutto nelle fasce orarie e nei giorni in cui i servizi territoriali ordinari non sono attivi. La disponibilità di un servizio dedicato di Primo Punto Intervento Pediatrico nei giorni prefestivi e festivi rappresenta, da 15 anni, un presidio fondamentale per la tutela della salute dei bambini e per il sostegno alle loro famiglie. Proprio in queste fasce orarie, quando gli studi dei pediatri di libera scelta sono chiusi e l’accesso ai servizi territoriali ordinari è limitato, i genitori vivono spesso situazioni di incertezza e preoccupazione di fronte ai problemi di salute dei figli.

Garantire la presenza di pediatri quali­ficati anche nei momenti tradizionalmente scoperti del calendario significa offrire una risposta tempestiva, competente e di continuità, riducendo il ricorso impro­prio ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più mirata e umana. Affidare la continuità assistenziale direttamente ai pe­diatri di famiglia permette di valorizzare una figura professionale che conosce profondamente il contesto, le patologie ricorrenti e, spesso, anche la storia clini­ca del bambino. Questo modello garantisce un livello di qualità superiore, perché costruito su una relazione di fiducia già esistente e su competenze pediatriche specifiche, superando gli approcci più generici della guardia medica tradizionale.

L’iniziativa rappresenta quindi un passo avanti nella ri­organizzazione dell’assistenza territoriale pediatrica, capace di coniugare professionalità, prossimità, uma­nizzazione e innovazione organizzativa. Le valutazioni delle famiglie mostrano quanto un simile servizio sia non solo utile, ma anche profondamente atteso e riconosciu­to come un elemento di valore per la comunità.

L’alta fidelizzazione dell’utenza, la percezione positiva del servizio è tale da portare le fami­glie a tornare quando necessario; è una domanda assisten­ziale effettiva e stabile, specialmente nei giorni prefestivi e festivi, quando la presenza del pediatra rappresenta un riferimento importante. E’ un servizio ampiamente utilizzato, percepito come affidabile e capace di rispondere ripetutamen­te ai bisogni delle famiglie, flessibile e in grado di gestire più bambini per nucleo familiare, senza sovraccaricare le risorse disponibili nelle sedi operative.

Le famiglie danno una valuta­zione estrema positiva dell’utilità del servizio da parte delle famiglie e il servizio è percepito come fondamentale e indispensa­bile nei giorni prefestivi e festivi.

In sintesi i vantaggi sono: riconoscimento diffuso dell’utilità e della rilevanza del servizio; alto livello di soddisfazione per professionalità e cortesia dei pediatri; buona percezione generale dei locali e degli stru­menti, con margini di ottimizzazione; continuità assistenziale rafforzata nei giorni prefe­stivi e festivi. Inoltre, da non sottovalutare il vantaggio economico da parte della famiglia che può accedere a un servizio gratuito.

Dott. Cav. Angelo Tummarello

Pediatra di famiglia

Consigliere provinciale Federazione Italiana Medici Pediatri

Ricercatore e divulgatore scientifico

Marsala

