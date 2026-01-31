Sezioni
Cronaca

31/01/2026

Maltempo, avviso della Capitaneria di Mazara: mare agitato e rischio marrobbio

Alla luce delle previsioni meteo-marine avverse, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha diramato un avviso di pericolosità valido per sabato 31 gennaio 2026 e per le successive 24-36 ore.

L’avviso riguarda i porti di Mazara del Vallo e Marinella di Selinunte, oltre agli approdi di San Vito Lo Capo e Torretta Granitola, interessati da condizioni meteo-marine particolarmente critiche, con venti forti, mare agitato e piovaschi anche di forte intensità.

 

La Guardia Costiera invita i comandanti delle unità navali a prestare la massima attenzione durante le manovre di ingresso, uscita e ormeggio, raccomandando a armatori e proprietari di natanti di verificare e rafforzare gli ormeggi, soprattutto lungo il porto canale di Mazara.

Particolare attenzione viene richiesta anche per il possibile verificarsi del fenomeno del marrobbio, già registrato in passato, che può causare improvvise variazioni del livello del mare con potenziali rischi per l’incolumità pubblica e le infrastrutture portuali.

 

Per eventuali spostamenti in ambito portuale è previsto il preavviso alla sala operativa della Capitaneria, mentre il Comune di Mazara del Vallo è invitato a valutare l’adozione di misure di protezione civile, soprattutto a tutela della viabilità e delle aree più esposte.

L’invito rivolto a cittadini, pescatori e diportisti è alla massima prudenza fino al miglioramento delle condizioni meteo.



