Weekend di maltempo in Sicilia: allerta gialla, vento forte e mareggiate

31/01/2026 08:27:00

Il mese di gennaio si chiude all’insegna del maltempo. La Protezione Civile Regionale ha diramato allerta meteo gialla per tutta la Sicilia per la giornata di sabato 31 gennaio 2026, con condizioni instabili che si protrarranno anche domenica 1 febbraio.

Nel bollettino sul rischio idrico e idrogeologico si parla di una fase perturbata destinata a interessare l’Isola per 24-30 ore, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e attività elettrica.

Piogge, vento e calo termico

Le precipitazioni saranno più frequenti e intense sul versante ionico nord-orientale, dove si prevedono accumuli generalmente moderati. Fenomeni sparsi, da deboli a moderati, sono attesi sui settori centro-meridionali, occidentali e sul versante tirrenico nord-orientale, mentre nelle restanti zone le piogge saranno isolate.

Dal pomeriggio di sabato è previsto un deciso rinforzo dei venti settentrionali, che potranno soffiare da forti a burrasca, con mareggiate lungo le coste esposte. I mari risulteranno agitati nello Stretto di Sicilia, sul Tirreno meridionale e sullo Ionio, molto mossi negli altri bacini.

Le temperature si manterranno su valori invernali: massime comprese tra 7 e 14 gradi, con minime che scenderanno sotto i 5 gradi nelle province interne come Enna e Caltanissetta. I valori più alti sono attesi tra Palermo e Messina.

Attenzione alle aree a rischio

La Protezione civile raccomanda particolare prudenza:

nelle aree urbane soggette a deflussi e in prossimità di corsi d’acqua ;

e in prossimità di ; lungo le coste esposte, dove vento e mare potrebbero creare disagi a infrastrutture e viabilità.

Le autorità locali sono invitate a valutare l’eventuale innalzamento della fase operativa nelle aree più vulnerabili.

Domenica ancora instabile

Anche domenica 1 febbraio il tempo resterà instabile, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mari agitati, sebbene con una possibile attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata.



