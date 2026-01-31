Se ne sono andati: Giuseppe Claudio Paladino (45), Francesco Brugnone (70)

31/01/2026 08:29:00

È venuto a mancare Giuseppe Claudio Paladino, all’età di 45 anni.

Nato a Erice il 17 maggio 1980, Giuseppe Claudio Paladino si è spento il 22 gennaio 2026 a Palermo, lasciando nello sconforto i familiari e quanti gli hanno voluto bene. Risiedeva a Marsala, in contrada Pastorella.

La salma è esposta presso la Chiesa di San Giuseppe a Petrosino. Successivamente, lunedì 2 febbraio, la salma sarà accompagnata nella Chiesa Maria SS. delle Grazie di Petrosino, dove alle ore 10:00 sarà celebrata la Santa Messa esequiale.

Al termine della cerimonia religiosa, Giuseppe Claudio Paladino sarà sepolto nel cimitero di Petrosino.

È venuto a mancare Francesco Brugnone, all’età di 70 anni.

Nato a Marsala il 7 settembre 1955, Francesco Brugnone si è spento il 29 gennaio 2026, nella sua città.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona e D’Antoni, in via Selinunte 27, sempre a Marsala, dove sarà possibile rendere l’ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati sabato 31 gennaio 2026 alle ore 16:00 nella Parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa, in contrada Ciancio. Al termine della cerimonia, Francesco Brugnone riposerà nel cimitero di Marsala.