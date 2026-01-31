Basket serie C: domenica la NP Marsala riceve in casa Capo d'Orlando

31/01/2026 17:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala si appresta a vivere un altro capitolo emozionante della sua stagione nel campionato di Serie C Silver Sicilia. Domenica 1 febbraio, alle ore 18:00, presso il PalaMedipower di Marsala, la prima squadra della NPM, guidata da coach Grillo, sfiderà la Nova Basket Capo d'Orlando. Questa partita promette scintille, perché gli ospiti sono universalmente riconosciuti come la vera rivelazione del torneo. Hanno conquistato meritatamente la seconda posizione in classifica, grazie a una solidità difensiva impressionante e a un gioco corale che li rende difficili da battere per chiunque. La Nova Capo d'Orlando non è arrivata a questo punto per caso. Squadra ben organizzata, con un roster già di per sé di alta qualità, si è ulteriormente rafforzata con l'arrivo di Musikic, un playmaker dal fisico imponente e dalle qualità tecniche notevoli. Questo innesto ha dato nuova linfa al loro backcourt, permettendo transizioni rapide e una maggiore pressione sul pallone in difesa. Musikic, con la sua visione di gioco e la capacità di dominare fisicamente gli avversari, si integra perfettamente in un gruppo che vanta atleti esperti e giovani talenti affamati di vittorie. La loro striscia positiva recente li vede arrivare a Marsala con grande fiducia, determinati a mantenere il passo delle prime della classe e a consolidare il secondo posto. Dal canto suo, la Nuova Pallacanestro Marsala è carichissima e prepara questa sfida con un unico obiettivo: vincere. La squadra marsalese vuole chiudere in bellezza la prima fase del campionato, mandando un segnale forte a tutte le rivali. I ragazzi di coach Grillo hanno lavorato sodo in allenamento durante la settimana, focalizzandosi su intensità e difesa. L'ispirazione arriva dal recente primo tempo disputato a Trapani, dove la NPM ha mostrato un basket spettacolare, aggressivo e collettivo, con percentuali al tiro eccellenti e una difesa asfissiante che ha messo in difficoltà gli avversari. Replicare quel livello di gioco per tutti i 40 minuti sarà la chiave per superare una Nova così ostica. Marsala conta sui suoi leader e sui giovani per sfoderare una prestazione memorabile davanti al pubblico amico, che si preannuncia caloroso e numeroso.

Andrea Anteri, assistant coach della NPM: "L'inizio della seconda fase sarà tostissima, perché ci vedrà affrontare 4 squadre del girone est, tutte di altissimo livello e con obiettivi ambiziosi. Sappiamo che non ci saranno partite facili, ma siamo pronti a lottare su ogni pallone. Chiediamo ai nostri tifosi di dare il massimo sostegno, come noi lo daremo sul campo con grinta e determinazione. Sosteneteci per 40 minuti pieni, il vostro calore può fare la differenza in un match così equilibrato e intenso. Questa partita non è solo un impegno di regular season, ma un crocevia per la NPM. Vincere contro la seconda in classifica darebbe morale alle stelle e posizionerebbe Marsala con ancora più forza per la fase successiva. La Nova Capo d'Orlando, dal canto suo, vorrà confermare lo status di rivelazione, ma troverà pane per i suoi denti contro una Marsala vogliosa di riscatto e di spettacolo".



