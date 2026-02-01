Basket A2 Femminile: la Sicily by Car Alcamo Basket va ad Umbertide per la vittoria

01/02/2026 08:00:00

La 17ª giornata del campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile si chiude con la sfida tra PF Umbertide e Sicily by Car Alcamo Basket. La palla a due fissata alle ore 18 di domenica 1 febbraio. Umbertide arriva all’appuntamento dopo aver conquistato la prima vittoria del girone di ritorno. Sul fronte opposto, Alcamo ha ritrovato il successo prima della sosta interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. Contro Ancona decisiva la prestazione di Kraujunaite, che ha chiuso la gara con 35 di valutazione, fermandosi a tre assist dalla tripla doppia. La lituana ritroverà - come ricordato da LBF - da avversaria Giulia Sorrentino, riferimento offensivo di Umbertide, con cui aveva condiviso la promozione di Roseto. La classifica trova Umbertide al quinto posto, da squadra capace di andare spesso a referto ma che concede molto in difesa. Alcamo è decima. Ha numeri difensivi più solidi, ma una produzione offensiva da quasi 70 punti meno da Umbertide. Caratteristiche differenti e punti in palio pesanti. L’esito del confronto sarà affidato al campo. In foto la capitana Anna Caliendo.





