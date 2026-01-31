Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
31/01/2026 10:00:00

Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley apre la Pool Salvezza contro Altamura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/volley-a2-la-sigel-seap-marsala-volley-apre-la-pool-salvezza-contro-altamura-450.jpg

Si alza il sipario sulla fase più delicata ed emozionante della stagione. Domenica il Pala San Carlo di Marsala tornerà a vibrare per il "battesimo del fuoco" delle lilibetane nella Pool Salvezza del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. L’avversario di questo primo turno è la Panbiscò Leonesse Altamura in una sfida che promette scintille e che mette in palio punti pesantissimi per il futuro di entrambi i club. La classifica attuale vede le pugliesi occupare il secondo posto con 17 punti, mentre le marsalesi siedono in quinta posizione a quota 10, ma con due match in più da giocare contro Volley Modena, una circostanza che rende la sfida di domenica un’occasione d’oro per accorciare le distanze e rilanciare le ambizioni di salvezza. 
Ogni punto conquistato in questa seconda fase sarà linfa vitale per evitare il sorpasso delle inseguitrici e consolidare la posizione in vista del traguardo finale. L’incontro si preannuncia estremamente equilibrato, Altamura vanta un attacco stellare ed una regia ispirata, caratteristiche che hanno permesso al roster di gravitare nelle zone alte di questa Pool. Di contro, Marsala risponde con solide percentuali in ricezione e difesa ed una distribuzione dei punti che coinvolge quasi tutto il roster. Questa coralità rende la squadra di Coach Giangrossi un avversario imprevedibile e difficile da arginare, capace di mandare a segno diverse soluzioni offensive. 
Lo stesso Coach lilibetano, ha sottolineato nel pre partita: "Affrontiamo una squadra solida e di grande talento, che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo preparato questa gara con la massima meticolosità, sfruttando ogni sessione di allenamento per affinare i nostri meccanismi. Le atlete scenderanno in campo con la ferma determinazione di dare il massimo, spinte dalla voglia di muovere subito la classifica e conquistare punti preziosi". Al Pala San Carlo è atteso un folto pubblico di tifosi marsalesi, pronti a trasformare il palazzetto in un fortino inespugnabile ed a sostenere le azzurre in ogni scambio. L'appuntamento con la grande pallavolo è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 17:00. La direzione della gara è stata affidata al Sig. Andrea Bonomo coadiuvato dal Sig. Lorenzo De Luca, al video check la Sig.ra Flavia Caltagirone. Diretta streaming Youtube della sfida sul profilo “Volleyball World Italia”.

 









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...