Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley apre la Pool Salvezza contro Altamura

31/01/2026 10:00:00

Si alza il sipario sulla fase più delicata ed emozionante della stagione. Domenica il Pala San Carlo di Marsala tornerà a vibrare per il "battesimo del fuoco" delle lilibetane nella Pool Salvezza del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. L’avversario di questo primo turno è la Panbiscò Leonesse Altamura in una sfida che promette scintille e che mette in palio punti pesantissimi per il futuro di entrambi i club. La classifica attuale vede le pugliesi occupare il secondo posto con 17 punti, mentre le marsalesi siedono in quinta posizione a quota 10, ma con due match in più da giocare contro Volley Modena, una circostanza che rende la sfida di domenica un’occasione d’oro per accorciare le distanze e rilanciare le ambizioni di salvezza.

Ogni punto conquistato in questa seconda fase sarà linfa vitale per evitare il sorpasso delle inseguitrici e consolidare la posizione in vista del traguardo finale. L’incontro si preannuncia estremamente equilibrato, Altamura vanta un attacco stellare ed una regia ispirata, caratteristiche che hanno permesso al roster di gravitare nelle zone alte di questa Pool. Di contro, Marsala risponde con solide percentuali in ricezione e difesa ed una distribuzione dei punti che coinvolge quasi tutto il roster. Questa coralità rende la squadra di Coach Giangrossi un avversario imprevedibile e difficile da arginare, capace di mandare a segno diverse soluzioni offensive.

Lo stesso Coach lilibetano, ha sottolineato nel pre partita: "Affrontiamo una squadra solida e di grande talento, che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo preparato questa gara con la massima meticolosità, sfruttando ogni sessione di allenamento per affinare i nostri meccanismi. Le atlete scenderanno in campo con la ferma determinazione di dare il massimo, spinte dalla voglia di muovere subito la classifica e conquistare punti preziosi". Al Pala San Carlo è atteso un folto pubblico di tifosi marsalesi, pronti a trasformare il palazzetto in un fortino inespugnabile ed a sostenere le azzurre in ogni scambio. L'appuntamento con la grande pallavolo è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 17:00. La direzione della gara è stata affidata al Sig. Andrea Bonomo coadiuvato dal Sig. Lorenzo De Luca, al video check la Sig.ra Flavia Caltagirone. Diretta streaming Youtube della sfida sul profilo “Volleyball World Italia”.



