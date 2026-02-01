Il ragazzo siciliano colpito da una bici a Torino diventa Cavaliere della Repubblica

01/02/2026 22:14:00

Mauro Glorioso, 26 anni, palermitano, sarà tra i 31 insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A conferirla sarà il presidente Sergio Mattarella nel corso della cerimonia in programma il 3 marzo al Quirinale.

La motivazione ufficiale recita: «Per non essersi arreso alle avversità della vita».

Glorioso era stato colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi di Torino mentre camminava con alcuni amici. L’impatto gli ha provocato gravi menomazioni, ma non ha interrotto il suo percorso: ha proseguito gli studi fino a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia, dimostrando determinazione e tenacia.

«È un grande onore essere insignito a Cavaliere della Repubblica – ha dichiarato –. Con solo un anno di ritardo sono riuscito a diventare medico. È stata una fatica enorme. Spero che le mie condizioni fisiche possano migliorare e di avere sempre più abilità per essere al servizio dei pazienti». Glorioso ha anche richiamato l’importanza della ricerca, in particolare per la lesione midollare, «complessa e bisognosa di ingenti finanziamenti».

La cerimonia al Quirinale segnerà un riconoscimento istituzionale a una storia di resilienza e impegno, che ha trasformato un evento drammatico in un percorso di studio e servizio.



