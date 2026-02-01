Sezioni
Cronaca

Meteo
01/02/2026 07:00:00

Meteo Sicilia, febbraio si apre col maltempo. Ancora allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/meteo-sicilia-febbraio-si-apre-col-maltempo-ancora-allerta-gialla-450.jpg

Febbraio si apre all’insegna del maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per l’intera giornata di oggi, domenica 1 febbraio. L’avviso riguarda in particolare la fascia settentrionale dell’Isola e i settori occidentali e nordorientali, ma le condizioni instabili interesseranno più aree del territorio.

 

Secondo il bollettino, è previsto il persistere di precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge di forte intensità, raffiche di vento sostenute e attività elettrica isolata.

 

Sono inoltre attesi venti forti fino a burrasca a prevalente componente settentrionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Nel dettaglio, le piogge saranno da sparse a diffuse sui settori occidentali, tirrenici settentrionali e nordorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sui restanti settori sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di brevi rovesci o temporali, con accumuli deboli, localmente moderati.

Per quanto riguarda lo stato dei mari, agitati o molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, mentre il Tirreno meridionale si presenterà molto mosso.

La Protezione civile raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree già interessate da recenti criticità, lungo i litorali esposti e in prossimità di corsi d’acqua.









