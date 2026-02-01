Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
01/02/2026 00:40:00

Cda Iacp, i 5 Stelle: "Tutti vicini a FdI, un caso?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/cda-iacp-i-5-stelle-tutti-vicini-a-fdi-un-caso-450.jpg

Tutti vicinissimi a Fratelli d’Italia, tranne uno, comunque dirigente locale di un partito di centrodestra. Sono i rappresentanti delle associazioni degli inquilini componenti i Cda degli Iacp di Palermo, Messina, Acireale, Caltanissetta e Trapani, nominati con decreti firmati dal presidente della Regione Schifani su indicazione dell'assessore alle Infrastrutture, il meloniano Alessandro Aricò. 

 

Solo un caso? Forse, ma il sospetto che non possa essere così è fortissimo e ha spinto il deputato regionale M5S Adriano Varrica a cercare di fare luce sulla vicenda, depositando un’interrogazione all’Ars diretta ad Aricò che avrebbe dovuto indicarli sulla base di una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari più rappresentative.
“Con una serie di decreti del Presidente della Regione, tutti datati 14 gennaio 2026 – spiega Varrica – sono stati nominati i nuovi Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari. In base alla normativa vigente, uno dei tre componenti di ciascun Cda deve rappresentare le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari, a garanzia della rappresentanza del punto di vista degli inquilini e dei territori. Dai decreti, si legge genericamente che le associazioni sarebbero state ‘interpellate’, ma non viene chiarito con quali modalità, con quali tempi e soprattutto quali terne siano state effettivamente proposte”.


“Quello che è emerso da una nostra semplice verifica – continua il deputato – è che i soggetti scelti dall’assessore Aricò sembrano essere tutti dirigenti o esponenti locali di Fratelli d’Italia, o, comunque, persone che manifestano apertamente la loro vicinanza al partito dell’assessore”.
 

Secondo il deputato, la nomina del rappresentante degli inquilini non può trasformarsi in una spartizione politica: “La ratio della legge – dice – è chiara: quel componente deve portare nella governance degli Iacp la voce dei fruitori del servizio, non rappresentare il governo regionale, ruolo già garantito dalle altre due nomine dei componenti del Cda, scelti e nominati dalla giunta. Qui invece si ha l’impressione che si stia privilegiando una logica di appartenenza a una logica di garanzia”.
 

Nell’interrogazione Varrica chiede ad Aricò di chiarire quali associazioni siano state coinvolte, quali terne siano state trasmesse e quali criteri abbiano portato alla scelta finale.

 



Vivavoce | 2026-02-01 00:40:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/cda-iacp-i-5-stelle-tutti-vicini-a-fdi-un-caso-250.jpg

Cda Iacp, i 5 Stelle: "Tutti vicini a FdI, un caso?"

Tutti vicinissimi a Fratelli d’Italia, tranne uno, comunque dirigente locale di un partito di centrodestra. Sono i rappresentanti delle associazioni degli inquilini componenti i Cda degli Iacp di Palermo, Messina, Acireale, Caltanissetta e...







Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...