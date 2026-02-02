Marsala: festeggiati i vent'anni de "Il Presepe più Bello"

02/02/2026 14:52:00

Vent’anni non sono soltanto un anniversario, ma la misura di una comunità che resiste, partecipa e si riconosce nei propri riti. Si è conclusa la ventesima edizione del concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione e organizzato dall’Associazione Stella di Betlemme: una delle manifestazioni culturali e popolari più longeve e identitarie della città.

Un traguardo importante, che dal 2005 accompagna il Natale marsalese e che, anno dopo anno, ha saputo unire famiglie, scuole, parrocchie e intere generazioni nel segno della tradizione, della creatività e della condivisione.

La premiazione al Parco Lilibeo

La cerimonia conclusiva si è svolta nella Sala “Maria Luisa Famà” del Parco Archeologico Lilibeo, a pochi passi dalla nave punica. Una cornice altamente simbolica, carica di storia, che ha accolto un pubblico numeroso: la sala era gremita in ogni ordine di posti, a testimonianza di quanto il concorso sia ormai profondamente radicato nel tessuto sociale marsalese.

Famiglie, studenti, docenti e cittadini hanno preso parte a una giornata intensa ed emozionante, che ha celebrato non solo i vincitori, ma soprattutto il valore collettivo di un’iniziativa cresciuta nel tempo.

Dalle origini al valore della continuità

Il concorso nasce nel 2005 da un’idea di Enrico Piccione, che vinse la prima edizione. La sua scomparsa, avvenuta l’anno successivo, portò alla sospensione dell’edizione 2006. Da allora, il testimone è stato raccolto da Calogero Ferreri, vincitore della prima edizione, che ha portato avanti il progetto trasformandolo in un appuntamento fisso del Natale marsalese.

Accanto a lui, negli anni, hanno contribuito in modo determinante Enzo Amato, Patrizia Martinico, Luana Lentini, Aurelia Piccione, Chiara Putaggio e numerosi altri soci dell’associazione Stella di Betlemme. Un percorso costruito su volontariato, passione e amore per una tradizione capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.

I sindaci di vent’anni di storia

Per il ventennale sono stati invitati tutti i sindaci che hanno amministrato Marsala dal 2005 ad oggi: Eugenio Galfano, Lorenzo Carini, Giulia Adamo, Alberto Di Girolamo e l’attuale sindaco Massimo Grillo, sotto il cui mandato il concorso ha continuato a godere del patrocinio comunale.

Presente alla cerimonia Eugenio Galfano, che ha ricordato con emozione la prima edizione e l’intuizione iniziale. Assenti, ma con messaggi di apprezzamento, Carini, Adamo e Di Girolamo. Assente anche l’attuale primo cittadino.

La mattina delle scuole

La ventesima edizione si è articolata in due momenti distinti. La mattina è stata dedicata interamente alle scuole, con la premiazione delle sezioni “Disegna il tuo Presepe” e “Una poesia sul Presepe”. Oltre 250 elaborati hanno coinvolto gli studenti degli Istituti Comprensivi De Gasperi–De Vita, Stefano Pellegrino, Garibaldi–Pipitone, Asta–Sturzo e Mazzini–Cavour.

Per la prima volta molti lavori sono stati presentati dal vivo, affiancando alle immagini proiettate piccoli presepi tridimensionali. Particolarmente emozionante la lettura pubblica delle poesie vincitrici, affidata agli stessi studenti.

La sezione scuola è stata coordinata da Aurelia Piccione, con Rino Passalacqua responsabile di “Disegna il tuo Presepe” e Salvatore Pandolfo per “Una poesia sul Presepe”.

Il pomeriggio del concorso tradizionale

Nel pomeriggio spazio ai presepi di famiglie, comunità e parrocchie: 40 i presepi in gara, ciascuno con una propria cifra stilistica. Anche in questo caso la sala Famà si è rivelata insufficiente a contenere il pubblico.

Momento centrale del pomeriggio è stato il ricordo di Enrico Piccione. Aurelia Piccione, insieme ai fratelli Vincenzo e Roberta, ha consegnato targhe di riconoscimento a Calogero Ferreri, Luana Lentini, Patrizia Martinico ed Enzo Amato, figure storiche del concorso.

La giuria

A valutare i presepi una giuria composta da Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone, Chiara Putaggio, Enza Licari, insieme ad Angelo Barraco, Antonino Casano, Federica Meo, Katia Zichittella, Anna Occhipinti, Violetta Isaia, Antonella Genna, Sergio Martino, Rino Passalacqua e Brigitte Giannone, vincitrice dell’edizione 2024.

Fondamentale il contributo della direttrice del Parco Lilibeo, Anna Occhipinti, e della presidente degli Amici del Parco, Violetta Isaia, che hanno sottolineato il valore culturale e partecipativo dell’iniziativa.

I vincitori

Il primo premio assoluto è andato al presepe n. 37 di Giovanna Elisa Ferracane (contrada Digerbato).

A seguire: Giovanna Fiorami, Antonino Umile, Claudio Rallo e Francesco Giacalone.

Il Premio “Famiglia Enrico Piccione” per il presepe artistico è stato assegnato a Rocco De Vita, nel segno dell’incoraggiamento ai nuovi partecipanti.

Il premio speciale “Il Presepe più Bello in 20 anni” è stato conferito a Pasquale Anastasi.

Social e partecipazione

Numeri da record anche sui social: 290.000 utenti raggiunti negli ultimi giorni e 90.000 visualizzazioni uniche per l’album dei presepi in gara.

Il premio “Presepe più cliccato” è andato a Francesco Rizzo, con il suo presepe su Ape.

AUna storia collettiva che continua

Durante la cerimonia sono stati ricordati tutti i vincitori delle venti edizioni, dal 2005 al 2025. A ciascuno verrà comunque consegnato il premio nei prossimi giorni, a ribadire che ogni edizione è parte di un’unica storia condivisa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Civello Tour, al Centro Copia 1, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che, in modo visibile o silenzioso, hanno contribuito in questi vent’anni.

Vent’anni dopo, Il Presepe più Bello – Città di Marsala non è solo un concorso: è memoria viva, comunità e futuro.

Ecco i vincitori di "DISEGNA IL TUO PRESEPE": 1° Lara Ditta I G Garibaldi-Pipitone (premia Rino Passalacqua) 2° Federico Licari II D Mazzini-Cavour 2° Sara Monastero VA Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti 3° Bryan Simotti I E Mazzini-Cavour 3° Bianca Pruneri III F Garibaldi-Pipitone 4° Flavio Margiotta V A – Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti 4° Viola Sciacca Stefano Pellegrino plesso San Michele Rifugio 5° Giorgia Tortorici IV A - Stefano Pellegrino plesso Casazze 5° 2C Mazzini-Cavour 6° Cristian Bruno III E - Garibaldi-Pipitone 6° Vanella Siria, Alessia Bonafede, Celeste Novara, Eleonora Laudicina, Mattia Clemente I F I.C. Mazzini-Cavour Premi di categoria di "DISEGNA IL TUO PRESEPE": - CATEGORIA S.TE.M. (Scienza, Tecnologia e Matematica): I.C. Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti (Michele Angileri e Alice Mauro della classe V; Davide Angileri, Orlando Fricano, Danilo Mauro e Beatrice Sciacca della classe IV) - PIÙ ARTISTICO: Clarissa Bojic - I H Garibaldi-Pipitone - PIÙ LUMINOSO: Benedetta Bisogno I G Garibaldi-Pipitone - PIÙ SUGGESTIVO: II F - Cavour-Mazzini - PIÙ ARMONIOSO: Ludovica Galassi I F Garibaldi-Pipitone - PIÙ CREATIVO: Emanuele Palumbo - Stefano Pellegrino - Plesso Casazze - PIÙ ESPRESSIVO: Filippo Culotta, Virginia Barile, Gesù, Saverino, Franco, Pulizzi - III E Cavour-Mazzini - PIÙ GRAFICO-POETICO: Martina Bongiorno, Cammarata, De Vita, Licari III A Cavour-Mazzini - PIÙ EVOCATIVO: Emma Titone III F Pipitone-Garibaldi - PIÙ ARTIGIANALE: Sara Crinelli e Alma Raineri I C Pipitone-Garibaldi - PIÙ TRADIZIONE E INNOVAZIONE – II E (I. C. Asta-Sturzo, plesso Asta-Radice)

Ecco i vincitori di "UNA POESIA SUL PRESEPE": 1° Sharon Abitabile III F De Gasperi-De Vita 2° Gaia Stella III D De Gasperi-De Vita 3° Alessio Girelli V A Garibaldi-Pipitone 4° Urso Matteo III E De Gasperi-De Vita 5° V A Asta-Sturzo - Plesso Boschetti Alberto 6° Sofia Badalucco e Francesco Bonifacio I D Pipitone-Garibaldi 6° Giulia Montalto III G - Mazzini-Cavour Premi di Categoria di "UNA POESIA SUL PRESEPE": + RIVELATRICE: Filippo Barbera III A De Gasperi-De Vita + EVOCATIVA: Gioele Giattino I H Garibaldi-Pipitone I vincitori delle 20 edizioni: 2005: Calogero Ferreri 2006: (ed. sospesa per la perdita di Enrico Piccione) 2007: Giovanni Di Dia 2008: Salvatore Montalbano 2009: Elena La Rosa 2010: Michele Sorrentino 2011: Anna Maria Licari 2012: Stefano Saladino 2013: Gaspare Veltri 2014: Salvatore Donato 2015: Stefano Titone 2016: Enza Licari 2017: Salvatore Donato 2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo) 2019: Stefano Titone 2020: Salvatore Donato 2021: Marino Maria 2022: Gaspare Veltri 2023: Pasquale Anastasi 2024: Brigitte Giannone 2025: Giovanna Elisa Ferracane



