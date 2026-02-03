Trapani, dal riuso ai sorrisi: il M5S consegna giocattoli ai bambini

03/02/2026 11:35:00

C’erano giochi dimenticati in casa, finiti in uno scatolone o pronti per essere buttati. Da oggi, invece, tornano a far rumore. A Erice Casa Santa, una prima parte dei giocattoli raccolti dal Movimento 5 Stelle di Trapani è stata consegnata alla Parrocchia Madonna di Fatima per essere utilizzata nelle attività dedicate ai bambini.

È l’effetto concreto di “Giocattoli in movimento”: giochi usati, ma ancora buoni, recuperati e rimessi in circolo invece di finire tra i rifiuti. Un gesto semplice, che diventa doppio: aiuta chi ne ha bisogno e riduce lo spreco.

I giocattoli sono stati affidati al parroco don Antonino Gerbino e diventeranno patrimonio condiviso della comunità parrocchiale. Un modo pratico per trasformare il riuso in qualcosa di visibile e utile.

A spiegare il senso dell’iniziativa è la deputata regionale Cristina Ciminnisi: «Non è solo una raccolta solidale. Riusare invece di buttare significa avere rispetto per l’ambiente e prendersi cura degli altri. È un messaggio che parla anche ai bambini».



