Cultura

» Sociale
03/02/2026 11:35:00

Trapani, dal riuso ai sorrisi: il M5S consegna giocattoli ai bambini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/trapani-dal-riuso-ai-sorrisi-il-m5s-consegna-giocattoli-ai-bambini-450.jpg

C’erano giochi dimenticati in casa, finiti in uno scatolone o pronti per essere buttati. Da oggi, invece, tornano a far rumore. A Erice Casa Santa, una prima parte dei giocattoli raccolti dal Movimento 5 Stelle di Trapani è stata consegnata alla Parrocchia Madonna di Fatima per essere utilizzata nelle attività dedicate ai bambini.
È l’effetto concreto di “Giocattoli in movimento”: giochi usati, ma ancora buoni, recuperati e rimessi in circolo invece di finire tra i rifiuti. Un gesto semplice, che diventa doppio: aiuta chi ne ha bisogno e riduce lo spreco.
I giocattoli sono stati affidati al parroco don Antonino Gerbino e diventeranno patrimonio condiviso della comunità parrocchiale. Un modo pratico per trasformare il riuso in qualcosa di visibile e utile.
A spiegare il senso dell’iniziativa è la deputata regionale Cristina Ciminnisi: «Non è solo una raccolta solidale. Riusare invece di buttare significa avere rispetto per l’ambiente e prendersi cura degli altri. È un messaggio che parla anche ai bambini».



