Buongiorno24 del 4 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi, martedì 4 febbraio.

Apriamo dalla frana di Niscemi e dall’emergenza che continua a pesare sulle famiglie rimaste senza casa dopo il ciclone Harry. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per i ristori: il contributo medio previsto è di 26 mila euro a famiglia, ma la misura ha acceso uno scontro politico durissimo. Il Movimento 5 Stelle parla di “elemosina”, mentre sul territorio cresce il malcontento di chi teme che gli aiuti non siano sufficienti né rapidi. Sullo sfondo, la gestione dell’emergenza diventa terreno di confronto tra i vertici del centrodestra siciliano, tra visite, annunci e polemiche, mentre all’Ars si discutono nuove risorse per i Comuni a rischio frana.

Restiamo sul fronte delle emergenze ambientali con un dato che segna una svolta solo parziale: le piogge dell’ultimo mese hanno fatto crescere del 72% le riserve idriche degli invasi che servono Palermo e parte della Sicilia occidentale. In un mese si è passati da 37 a 65 milioni di metri cubi d’acqua. Un recupero importante, ma non ancora sufficiente a far cessare il razionamento idrico, che resta in vigore in diversi quartieri del capoluogo.

Spazio poi alla cronaca giudiziaria. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato circa 60 mila euro a due coniugi del Palermitano accusati di essersi finti agricoltori per ottenere indebitamente fondi europei. Secondo le indagini, avrebbero prodotto contratti di affitto falsi per accedere alle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia. Un caso che riporta l’attenzione sui controlli e sull’uso corretto dei finanziamenti pubblici.

Sempre dai tribunali arriva la parola fine sul caso dei tamponi Covid ad Alcamo: tutti assolti gli imputati. Una vicenda nata nel pieno dell’emergenza sanitaria, tra accuse di esami falsi e timori diffusi nella popolazione, che si chiude senza colpevoli.

E ancora cronaca nera: a Trapani è arrivata la condanna a dieci anni per l’uomo imputato per l’omicidio di San Giuliano, un delitto avvenuto all’interno di un locale e maturato, secondo quanto emerso, in un contesto di tensioni personali e sociali. Un caso che ha scosso la comunità e su cui ci soffermiamo per ricostruire i passaggi principali e l’esito del processo.

Guardiamo poi alle infrastrutture e ai trasporti. Gennaio da record per l’aeroporto di Birgi, che ha superato i 50 mila passeggeri, un dato che non si vedeva dal 2018 e che rilancia il ruolo dello scalo trapanese nel sistema aeroportuale siciliano.

Ci occupiamo anche di sport, con il caso Trapani Shark che non riguarda più soltanto la prima squadra. Il declino investe anche il settore giovanile, con sconfitte pesantissime e scarti vicini ai cento punti. Una crisi profonda che segue l’esclusione dalla Serie A e che apre interrogativi sul futuro della società, dei giovani atleti e sulla gestione del Palasport.

Infine, spazio al territorio e al turismo. A Macari entra nel vivo il confronto sul piano turistico della baia: la Regione apre al dialogo con il comitato “Salviamo Macari”, mentre cittadini e associazioni chiedono di tutelare un’area considerata tra le più delicate e preziose della costa, cercando un equilibrio tra sviluppo e salvaguardia ambientale.

