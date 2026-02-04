Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale alla 46° BIT di Milano

04/02/2026 11:30:00

Dal 10 al 12 febbraio 2026 la DMO West of Sicily – Distretto Turistico Sicilia Occidentale sarà protagonista alla 46ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, in programma alla Fiera di Rho, Padiglione 11. Un appuntamento strategico in cui il Distretto presenterà una visione innovativa dell’offerta turistica, fondata su consapevolezza, umanità e interconnessione.

Oggi il viaggiatore contemporaneo non cerca più soltanto una destinazione, ma esperienze autentiche, capaci di creare un legame profondo con i luoghi visitati. È in questa prospettiva che West of Sicily propone il territorio come un vero e proprio ecosistema, fatto di persone, memoria, relazioni, imprese e paesaggio, dove il tempo diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio.

La strategia del Distretto, delineata nel Piano operativo 2026 approvato dall’assemblea dei soci, sarà presentata ai giornalisti nel talk in programma il 10 febbraio alle ore 13.45 presso lo stand della Regione Siciliana, che ospiterà la DMO. Il Piano prevede azioni concrete orientate alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione culturale e dell’ospitalità, alla creazione di percorsi turistici sostenibili e accessibili, alla promozione delle produzioni locali e della gastronomia siciliana, nonché alla formazione degli operatori per innalzare la qualità dell’accoglienza.

Il tema al centro della conferenza stampa del 10 febbraio sarà: “In Sicilia Occidentale il tempo è l’esperienza – L’offerta turistica è consapevole, umana e interconnessa”. A partire da Gibellina, Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026, si parlerà delle grandi opportunità offerte dal territorio: dai teatri all’aperto di Segesta alle Orestiadi di Gibellina, dal Luglio Musicale Trapanese all’enoturismo e al saliturismo, fino al turismo sportivo e outdoor, con un’attenzione costante alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale.

«La Sicilia Occidentale offre un’esperienza unica e autentica, dove il tempo si ferma e si vive a contatto con la natura, la cultura e la storia – afferma Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico –. La nostra visione è centrata sulle esperienze che il territorio è in grado di offrire. Inoltre lavoriamo in sinergia con l’aeroporto di Birgi per promuovere la destinazione attraverso road show e iniziative di incoming, puntando sulle città europee facilmente raggiungibili grazie alle nuove tratte Ryanair».

Grande spazio sarà dedicato anche all’identità enogastronomica della Sicilia occidentale. Il Distretto ha infatti organizzato un incontro con giornalisti di stampa specializzata e tour operator per presentare un viaggio sensoriale dal titolo “La busiata della Sicilia occidentale. Intrecci di grani, tradizioni e memoria”, con il maestro cuciniere Peppe Giuffrè e il maestro fornaio Giuseppe Martinez. Un’occasione per raccontare la storia e il valore simbolico della pasta “busiata”, recentemente entrata nel dizionario Zanichelli 2026. All’incontro sarà presente anche l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Con la sua partecipazione alla BIT, la DMO West of Sicily si conferma promotrice di un turismo che mette al centro le persone, i territori e il senso del viaggio, proponendo la Sicilia occidentale come luogo da vivere, più che da visitare.



