Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
05/02/2026 15:46:00

In Sicilia quest'anno non si pagano le concessioni demaniali marittime, ecco perchè ... 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770303104-0-in-sicilia-quest-anno-non-si-pagano-le-concessioni-demaniali-marittime-ecco-perche.jpg

Lidi, circoli, cantieri. Per tutti loro, quest'anno, la concessione demaniale è gratuita.

 

Proprio così, in Sicilia nel 2026 non si pagano le concessioni demaniali marittime.
È uno degli effetti concreti lasciati dal passaggio del ciclone Harry: la Regione Siciliana ha deciso di azzerare, in via straordinaria, il pagamento dei canoni per tutte le concessioni demaniali marittime sull’Isola.

Lo stabilisce un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, che mette nero su bianco una misura dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Un intervento previsto da una legge voluta dal governo regionale e approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana lo scorso 30 gennaio.

 

A chi si applica l’esenzione

 

L’esenzione riguarda il 2026 ed è rivolta alle concessioni demaniali marittime con finalità:

  • turistico-ricreative
  • sportive
  • nautica da diporto
  • cantieristica navale

Sono incluse anche le concessioni che ricadono nelle aree portuali colpite dal ciclone Harry, ma la scelta della Regione è stata quella di estendere il beneficio a tutte le coste siciliane.

 

Schifani: «Un aiuto concreto per ripartire»

 

«Stiamo affrontando l’emergenza a 360 gradi – spiega il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ed era doveroso sgravare i titolari di queste attività da un onere che in questo momento non potrebbero sostenere, dovendo già investire sulla ricostruzione in vista della prossima stagione estiva».

Secondo Schifani, l’obiettivo è chiaro: rilanciare le attività costiere, sostenere la messa in sicurezza delle strutture, favorire il ripristino dopo i danni del maltempo e tutelare l’occupazione.

 

Perché l’esenzione vale per tutta la Sicilia

 

La scelta di non limitare il provvedimento solo ad alcune aree è spiegata dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

«I dati della Protezione civile – sottolinea – dimostrano che ogni versante dell’Isola è stato colpito dal maltempo e ha riportato danni significativi. Per questo il governo ha scelto un intervento organico e uniforme, senza distinzioni tra territori».

Una decisione politica che punta a evitare disparità e a dare un segnale di sostegno immediato a un comparto già messo a dura prova.

 

Il decreto

 

Il decreto che dispone l’esenzione è già pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana. Va anche detto, comunque, che in Sicilia i canoni sono molto bassi, secondo gli osservatori, e sono in media il 2% del fatturato dei lidi, con proroghe ultradecennali rispetto al valore reale delle aree costiere. La disciplina italiana resta fortemente condizionata dal lungo uso delle proroghe automatiche e dalla difficoltà di applicare pienamente le regole europee di concorrenza (direttiva Bolkestein).

 









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...