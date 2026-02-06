Pallacanestro Marsala, otto Finali per la sopravvivenza - Sabato in casa contro PGS Sales

06/02/2026 16:00:00

Comincia la fase calda della stagione per la Nuova Pallacanestro Marsala. La squadra non voleva trovarsi in questa situazione: l'obiettivo a inizio anno era chiaro, puntare alle prime cinque posizioni, ma purtroppo non è riuscita a centrare il traguardo. Adesso si giocano otto finali, e non è una frase fatta: sono otto battaglie decisive perché il rischio retrocessione è concreto. Dopo tanti anni in Serie C, la NPM vuole a tutti i costi mantenere la categoria. Sabato alle ore 18, al PalaMedipower di Marsala, esordio casalingo contro la PGS Sales, formazione catanese che ha affrontato una prima fase tosta con dati oggettivi, il loro girone era leggermente più alto di livello rispetto a quello della squadra di coach Grillo. La PGS Sales è un mix esplosivo di giovanissimi e veterani: sostanzialmente il roster dell'Under 19 Gold, rinforzato dai due esperti Pappalardo e Verzi. Da alcune partite, hanno aggiunto Mugnoz, un talento che nelle ultime gare ha fatto molto bene. La NPM si aspetta una squadra con tanta energia, capace di gestire il possesso nei momenti chiave. I marsalesi, però, hanno un vantaggio: giocano in casa, con il pubblico delle ultime partite pronto a spingere ancora più forte.

"Ci stiamo allenando molto bene, i ragazzi sono pronti a questa fase dentro o fuori", dichiara Andrea Anteri, assistant coach della NPM. "Da oggi non si sbaglia più: dobbiamo essere pronti per 40 minuti intensi sia in attacco che in difesa, lasciando tutto in campo a ogni partita. Dobbiamo dare il massimo, perché non c'è purtroppo più tempo".



