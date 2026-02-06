Buongiorno24 del 6 Febbraio 2026

06/02/2026 09:00:00

In apertura la cronaca da Trapani: nel tardo pomeriggio è stato recuperato un cadavere in mare davanti alla Colombaia. Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto sono intervenuti in una zona impervia.

A seguire la cronaca giudiziaria: è alle battute finali il processo per violenza sessuale a carico di Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma originario di Mazara del Vallo. La Procura ha chiesto cinque anni di reclusione per i fatti che risalgono al 2021, avvenuti durante una trasferta sportiva e che avrebbero coinvolto un’atleta minorenne.

Ampio spazio poi alla sanità territoriale. All’ASP di Trapani è stato siglato un accordo sperimentale che porterà i medici di famiglia all’interno delle Case di Comunità, a partire da Partanna. Un modello che punta a rafforzare l’assistenza ai pazienti fragili e cronici, con integrazione tra servizi, medicina di iniziativa e utilizzo della telemedicina.

Da Marsala arrivano invece le notizie sui controlli rafforzati in materia di sicurezza nei locali pubblici e di intrattenimento. Dopo le direttive ministeriali e prefettizie seguite alla tragedia avvenuta in Svizzera, Commissione comunale di pubblico spettacolo, Polizia Municipale e Suap intensificano le verifiche su prevenzione incendi, capienza, gestione delle emergenze e autorizzazioni, per tutelare avventori e lavoratori.

In chiusura parliamo anche di radio e informazione locale. I dati **Audiradio 2025 certificano la crescita di RMC 101: 42mila ascoltatori al giorno in Sicilia e 109mila nell’arco della settimana, con un incremento netto rispetto alla precedente rilevazione. Numeri che confermano il radicamento dell’emittente sul territorio e il valore dell’informazione locale.

