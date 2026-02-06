Ecstasy, cocaina e crack in casa. Tre arresti a Castelvetrano

06/02/2026 10:49:00

I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno arrestato tre cittadini stranieri, tutti di 27 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati ecstasy, cocaina e crack.

L’intervento è scattato dopo alcuni giorni di osservazione: i militari dell’Arma avevano notato un continuo via vai di persone da un’abitazione, con soste di pochi minuti, un comportamento ritenuto sospetto. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento, situato al terzo piano di uno stabile, i Carabinieri — con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo — hanno rinvenuto circa 230 grammi di ecstasy suddivisa in 480 pasticche, 10 grammi di cocaina, 38 grammi di crack, oltre a 1.055 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

Durante l’accesso all’abitazione, uno dei tre occupanti ha tentato di fuggire calandosi da una finestra verso un cortile interno, utilizzando appigli di fortuna. La fuga è però fallita: l’uomo è caduto, riportando fratture che hanno reso necessario il trasferimento all’ospedale di Marsala per le cure del caso.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Selinunte.



