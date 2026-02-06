Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
06/02/2026 10:49:00

Ecstasy, cocaina e crack in casa. Tre arresti a Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/ecstasy-cocaina-e-crack-in-casa-tre-arresti-a-castelvetrano-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno arrestato tre cittadini stranieri, tutti di 27 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati ecstasy, cocaina e crack.

 

L’intervento è scattato dopo alcuni giorni di osservazione: i militari dell’Arma avevano notato un continuo via vai di persone da un’abitazione, con soste di pochi minuti, un comportamento ritenuto sospetto. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione domiciliare.

 

All’interno dell’appartamento, situato al terzo piano di uno stabile, i Carabinieri — con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo — hanno rinvenuto circa 230 grammi di ecstasy suddivisa in 480 pasticche, 10 grammi di cocaina, 38 grammi di crack, oltre a 1.055 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

 

Durante l’accesso all’abitazione, uno dei tre occupanti ha tentato di fuggire calandosi da una finestra verso un cortile interno, utilizzando appigli di fortuna. La fuga è però fallita: l’uomo è caduto, riportando fratture che hanno reso necessario il trasferimento all’ospedale di Marsala per le cure del caso.

 

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Selinunte.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...