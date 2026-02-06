Erice, inaugurati i nuovi locali della mensa della scuola dell'Infanzia "Carla Accardi"

06/02/2026 09:45:00

Sono stati inaugurati questa mattina, a Napola, i nuovi locali della mensa scolastica della scuola dell’infanzia “Carla Accardi”, al termine di un importante intervento di adeguamento funzionale, messa in sicurezza degli impianti e allestimento degli spazi destinati al servizio mensa.

I lavori, per un importo complessivo di 260 mila euro, sono stati finanziati con fondi del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, nell’ambito del programma europeo Next Generation EU.

La cerimonia ha preso il via presso il Centro sociale polivalente “Giuseppina Cammarata” con un momento musicale di benvenuto curato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice. A seguire, gli interventi della sindaca Daniela Toscano, della dirigente scolastica Giorgina Gennuso, del funzionario della Soprintendenza di Trapani Renato Alongi e di don Liborio Palmeri, responsabile del Progetto AXIS della Diocesi di Trapani, che ha proposto una riflessione dal titolo “L’ordine delle linee e il contrasto dei colori”.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’artista Rosaria La Rosa e una rappresentanza di studenti del Liceo artistico “Michelangelo Buonarroti” di Trapani, autori di alcune opere donate all’amministrazione comunale e all’istituto scolastico. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento il direttivo del Centro Sociale di Napola e le associazioni del territorio Donare Rende Felici, Associazione Bocciofila Splendor, La Volata e l’Associazione Sagra dell’Uva di Napola.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro nella nuova sala mensa e la benedizione di don Liborio Palmeri, seguita da una performance canora dei piccoli alunni.

«Questo intervento – ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano – non rappresenta soltanto la conclusione di un cantiere, ma una scelta precisa di politica pubblica. La mensa scolastica è un presidio educativo e sociale che incide sulla qualità del tempo scuola e sulla vita delle famiglie». Un ringraziamento è stato rivolto all’assessora Carmela Daidone e agli uffici comunali per il lavoro svolto.

Per l’assessora alla Pubblica Istruzione, la mensa «è uno strumento educativo a tutti gli effetti, uno spazio in cui si apprendono relazioni, autonomia e rispetto reciproco, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di crescita e inclusione».

****

Commissione pari opportunità, eletta la nuova presidente: Mariella Sugameli. Vice Dina Magaddino

Nel corso della seduta di lunedì pomeriggio, la Commissione permanente per le pari opportunità del Comune di Erice ha eletto all’unanimità la nuova presidente e la vicepresidente per il mandato in corso. A guidare l’organismo saranno Mariella Sugameli, in qualità di presidente, e Dina Magaddino, vicepresidente.

La Commissione opera come organismo consultivo e propositivo sui temi della parità di genere, della promozione dei diritti e del contrasto alle discriminazioni, con particolare attenzione alla condizione delle donne.

«La Commissione permanente per le pari opportunità è uno spazio politico nel senso più alto del termine – ha commentato la sindaca Daniela Toscano –. Parlare di donne significa interrogare il funzionamento delle istituzioni, dei servizi, del lavoro e del linguaggio. La presenza femminile nei luoghi decisionali incide concretamente sulla qualità delle scelte pubbliche».

Sulla stessa linea l’assessora alle Pari Opportunità Carmela Daidone, che ha sottolineato come «le disuguaglianze che riguardano le donne non siano né residuali né superate», manifestandosi nei tempi di vita, nell’accesso alle opportunità, nella rappresentanza e nella libertà di autodeterminazione.

«La Commissione – ha aggiunto – ha il compito di tenere questi nodi al centro del dibattito pubblico e di trasformarli in proposte concrete». L’assessora ha infine ringraziato la presidente uscente, dott.ssa Aurora Genovese, per l’impegno e il contributo offerto nel corso del suo mandato.

Se vuoi, posso accorciarli per versione web, adattarli allo stile SEO o prepararli in formato comunicato stampa.



