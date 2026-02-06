Mazara, la Giunta approva il Piano triennale opere pubbliche: 57 milioni nel 2026

06/02/2026 11:10:00

La Giunta municipale di Mazara del Vallo ha approvato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e l’elenco annuale 2026. Il via libera è arrivato con la deliberazione proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente.

Il piano è stato pubblicato all’albo pretorio lo scorso 26 gennaio. Entro 30 giorni, e comunque prima dell’esame in Consiglio comunale, cittadini, enti e soggetti interessati potranno presentare osservazioni o proposte di modifica. Il termine ultimo è fissato al 25 febbraio, come indicato in un avviso del dirigente del settore tecnico, l’ingegnere Basilio Sanseverino.

Nell’elenco annuale 2026 sono inserite opere per circa 57 milioni di euro. La copertura finanziaria prevede oltre 55 milioni da fondi statali e regionali, 930 mila euro da capitali privati per compensazioni ambientali e appena 390 mila euro a carico del bilancio comunale.

Il piano ripropone alcune opere strategiche già previste in passato ma mai avviate, come il waterfront, il terzo ponte e il potenziamento del depuratore. Accanto a queste, sono inseriti nuovi interventi di urbanizzazione primaria, la realizzazione di spazi a verde e lavori di edilizia scolastica.

Nel programma annuale trovano spazio anche le opere necessarie per il ripristino dei danni causati dal maltempo. I dettagli sono contenuti nell’allegato elenco annuale 2026, mentre lo schema integrale del Piano triennale 2026-2028 è consultabile online.

Sintesi delle opere comunali – Annualità 2026

Totale investimenti: 57 milioni di euro

Ambiente, depurazione e reti idriche

Una parte rilevante degli investimenti è destinata alla tutela ambientale, alla depurazione delle acque e alla sicurezza delle reti fognarie:

Completamento e interventi urgenti sugli impianti di depurazione (Bocca Arena, via Nevada)

Ristrutturazione e messa in sicurezza delle reti fognarie sul Lungomare San Vito e aree limitrofe

Interventi contro gli allagamenti sul Lungomare Mazzini–Hopps–San Vito

Acquisizione di terreni nella Riserva Naturale Lago Preola

Rimozione di relitti di imbarcazioni in area portuale

Ambito strategico per la salute pubblica e la sostenibilità ambientale.

Riqualificazione urbana, waterfront e spazi pubblici

Numerosi interventi puntano alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità degli spazi cittadini:

Riqualificazione del waterfront del fiume Mazaro (più stralci)

Rigenerazione urbana tra il fiume Mazaro e la Casbah

Riqualificazione di piazze, parchi urbani e aree verdi (Piazza D’Azeglio, Giardino del Vento, Via col Vento, passeggiata Consagra)

Completamento del centro polivalente di Piazza Plebiscito (ex Collegio dei Gesuiti)

Scuole, edifici pubblici e servizi sociali

Importanti risorse sono dedicate all’edilizia scolastica e ai servizi per le fasce più fragili:

Efficientamento energetico di scuole primarie e secondarie

Messa in sicurezza e riqualificazione di palestre e istituti scolastici

Realizzazione di centri educativi, socio-assistenziali e di aggregazione giovanile

Centro diurno per anziani e persone con limitata autonomia

Spazi socio-educativi per minori (Giardino dell’Emiro e Parco di Miragliano)

Mobilità, viabilità e infrastrutture

Gli interventi migliorano accessibilità e sicurezza urbana:

Realizzazione di un hub di interscambio

Ponte ciclopedonale sul fiume Mazaro

Urbanizzazioni primarie e sedi stradali in diverse vie cittadine

Ripristino di strade, marciapiedi e piste ciclabili danneggiate

Pubblica illuminazione ed efficienza energetica

Un ampio pacchetto di progetti mira alla modernizzazione degli impianti:

Nuovi impianti di illuminazione in vari quartieri e zone periferiche

Riqualificazione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo

Interventi finanziati anche con fondi regionali e SNAM

Porto, mercato ittico e sviluppo economico

Azioni mirate a rafforzare le infrastrutture strategiche:

Completamento della banchina commerciale del porto

Completamento del mercato ittico

Miglioramento delle infrastrutture portuali e della pubblica illuminazione

Emergenze e Protezione Civile

Numerosi interventi urgenti per il ripristino dei danni e la sicurezza:

Ripristino di infrastrutture scolastiche, verdi pubblici e illuminazione

Messa in sicurezza di edifici storici (Chiesa di Sant’Ignazio)

Interventi su reti fognarie e infrastrutture strategiche



