Paralimpico: i Leoni Sicani ospitano i Treviso Bulls in serie A2 di Powerchair Hockey

06/02/2026 08:00:00

Il grande sport paralimpico torna protagonista nel cuore della Valle del Belìce. Domenica 8 febbraio, alle ore 11:30, il parquet del Barbera Center di Santa Margherita Belice ospiterà la terza giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey (Serie A2), mettendo di fronte due realtà storiche della disciplina: i padroni di casa, i Leoni Sicani e i veneti della Treviso Bulls. Dopo le prime battute di una stagione 2025/2026 che si è rivelata essere combattutissima, la squadra siciliana è chiamata ad una prova di forza davanti al proprio pubblico. La sfida contro il Treviso rappresenta un passaggio chiave del girone, si affrontano due compagini che fanno della velocità e della strategia i loro punti cardine, promettendo un match ad alta intensità agonistica dove la concentrazione farà la differenza. Il supporto dei tifosi gialloverdi tra le mura amiche sarà, come sempre, uno degli elementi fondamentali per spingere la squadra verso un risultato favorevole in ottica di classifica di girone. L’evento sportivo si conferma un momento di grande valore sociale e ribadisce il ruolo dello sport come motore di inclusione e superamento di ogni barriera.

Dettagli dell’incontro:

• Evento: 3ª Giornata Campionato A2 Powerchair Hockey

• Match: Leoni Sicani vs Treviso Bulls

• Data: Domenica 8 febbraio 2026, ore 11:30

• Luogo: Barbera Center – Via G.P. da Palestrina 2/a, - 92018 Santa Margherita di Belìce (AG)

L’ingresso è aperto a tutti, alle famiglie e agli appassionati che vorranno far sentire il proprio calore ai Leoni in questa importante tappa stagionale.



