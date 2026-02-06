Sezioni
Economia

Turismo
06/02/2026 18:00:00

Concessioni balneari, il GAL Pesca Trapanese prepara comuni e operatori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/concessioni-balneari-il-gal-pesca-trapanese-prepara-comuni-e-operatori-450.png

Il settore balneare italiano si prepara a una svolta storica. A partire da gennaio 2027, tutte le concessioni demaniali marittime dovranno essere riassegnate attraverso gare europee, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Un passaggio che imporrà agli operatori standard sempre più elevati in termini di qualità dei servizi, accessibilità e sostenibilità ambientale.

 

In questo scenario, il GAL Pesca Trapanese ha deciso di muoversi con anticipo, avviando un percorso di formazione e accompagnamento rivolto ai Comuni costieri e agli operatori del settore balneare. I Comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Misiliscemi, Petrosino e Paceco hanno ottenuto un finanziamento per l’attrezzaggio di aree pubbliche destinate alla fruizione della costa, progettate secondo i più avanzati standard internazionali.

 

Per sostenere questo processo di modernizzazione, il GAL ha affidato ad Accademia Eraclitea i servizi di formazione finalizzati al conseguimento della certificazione ISO 13009 – UNI 11911, lo standard internazionale per la gestione delle spiagge. Una certificazione che attesta la qualità complessiva dei servizi balneari: dalla sicurezza delle infrastrutture alla sostenibilità ambientale, dall’accessibilità universale alla professionalità della gestione.

 

A partire da febbraio prenderà il via un ciclo di corsi gratuiti, curati da Francesco Seidita per Kepos Group e Stefano Fantini della Q-Aid, rivolti sia ai tecnici comunali sia agli imprenditori del settore. Alle giornate formative sono invitati anche i titolari degli stabilimenti balneari interessati ad acquisire gli strumenti necessari per ottenere la certificazione e presentarsi preparati alle future gare per le concessioni.

 

Il percorso formativo si aprirà lunedì 2 febbraio con un webinar online dalle ore 10 alle 14. Seguiranno gli incontri in presenza:

  • Martedì 10 febbraio a Misiliscemi, Palazzo Comunale – Via Salinagrande 23;
  • Mercoledì 11 febbraio a Valderice, Aula Consiliare – Via Sabaudia 5;
  • Giovedì 12 febbraio a Erice, Uffici Rigetta Milo – Viale Crocci 1.

 

Il calendario riprenderà a marzo:

  • Martedì 3 marzo a Custonaci, Palazzo Comunale – Via Scurati s.n.;
  • Mercoledì 4 marzo a Paceco, Aula Consiliare – Via Giovanni Amendola 1;
  • Giovedì 5 marzo a Petrosino, Aula Consiliare – Piazza della Repubblica.

 

Gli incontri in presenza si svolgeranno dalle 9 alle 13 per i referenti comunali e dalle 15 alle 17 per i gestori degli stabilimenti balneari.

«È un’occasione importante per favorire l’ammodernamento del comparto balneare – sottolinea Francesco Seidita –. Le spiagge dei nostri Comuni si preparano a diventare un modello di eccellenza nel panorama turistico siciliano e internazionale. Gli operatori potranno arrivare alle gare per le concessioni demaniali pronti e con tutti i requisiti necessari». Un investimento strategico sul futuro del turismo costiero trapanese, che punta a valorizzare una delle risorse più preziose del territorio: il mare e le sue spiagge.









