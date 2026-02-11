Sezioni
Cronaca

» Ambiente
11/02/2026 09:22:00

Violazioni ambientali, sequestrato Etnaland

Il parco acquatico Etnaland, in territorio di Belpasso, vicino Catania è stato sequestrato dalla magistratura per «gravi violazioni di natura ambientale».

 

La notizia è stata divulgata dalla Guardia costiera di Catania, che ha eseguito l'indagine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo etneo.

 

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli: è prevista una conferenza stampa alle 11,30 in tribunale, alla presenza del procuratore capo Francesco Curcio e del Direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda. 



