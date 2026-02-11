Marsala 2026: lunedì 23 febbraio Leonardo Curatolo ufficializza la candidatura a sindaco

11/02/2026 17:00:00

Marsala si prepara a entrare nel vivo della campagna elettorale con l’annuncio ufficiale della candidatura a sindaco di Leonardo Curatolo. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio alle ore 18.00 presso il Cinema Golden di via San Giovanni Bosco, dove sarà presentato alla città il progetto politico-amministrativo che punta a segnare una svolta per il futuro del territorio.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione, rappresenta il primo momento pubblico di un percorso che si preannuncia centrato su un’idea chiara: “Marsala Volta Pagina”. Uno slogan che lascia intendere la volontà di discontinuità rispetto alle esperienze amministrative precedenti e che punta a intercettare quel sentimento di cambiamento diffuso in una parte dell’elettorato.

L’evento al Cinema Golden non sarà soltanto una presentazione formale della candidatura, ma anche l’occasione per delineare le linee programmatiche e le priorità politiche attorno alle quali Curatolo intende costruire la propria proposta. Al centro del dibattito si attendono temi chiave per la città: sviluppo economico, rilancio turistico, servizi pubblici, politiche giovanili e riqualificazione urbana.

La conferenza segnerà ufficialmente l’ingresso di Curatolo nella competizione elettorale per Palazzo VII Aprile, in un quadro politico che si preannuncia articolato e competitivo. La corsa alla sindacatura entra dunque in una fase decisiva, con l’avvio di un confronto pubblico che nei prossimi mesi definirà alleanze, programmi e strategie.

Marsala si avvia così verso una campagna elettorale che promette di essere intensa, con la presentazione di visioni alternative per il governo della città.

Grado lascia il Nuovo Psi e torna nel PSI

Giacomo Grado lascia il Nuovo Psi per aderire, insieme al suo gruppo, al Partito Socialista Italiano di Marsala. Un passaggio che viene definito dallo stesso Grado come un ritorno alle origini, forte di una lunga militanza nello storico partito del garofano.

La decisione arriva accompagnata da una dura replica alle recenti dichiarazioni del Nuovo Psi. “Smentisco categoricamente – afferma Grado – l’infamante comunicato diffuso nei giorni scorsi secondo cui mi sarebbe stato revocato l’incarico di vice segretario comunale di Marsala per la presunta irrilevanza del mio percorso politico”. Secondo Grado, la scelta di lasciare il partito era già maturata, motivata da una collocazione politica “non consona ai valori del socialismo”, oltre che da una situazione interna caratterizzata, a suo dire, da disorganizzazione e mancanza di una segreteria politica cittadina.

Nel suo intervento, Grado rivendica la legittimità del PSI guidato a livello nazionale da Enzo Maraio, con Nino Oddo segretario regionale in Sicilia, Salvatore Galluffo segretario provinciale a Trapani e Antonio Consentino segretario comunale a Marsala. “L’unico vero Partito Socialista Italiano è questo – sottolinea – come dimostrano l’organigramma, i congressi celebrati e la storica festa dell’Avanti che si rinnova ogni anno”.

L’adesione al PSI si inserisce in una fase che Grado definisce di crescita del partito, sia sul piano territoriale che nazionale, citando i recenti risultati elettorali in Campania, Puglia e Veneto. A livello locale, l’obiettivo è contribuire alla costruzione della lista per il Consiglio comunale in vista delle prossime amministrative, nell’ambito del centrosinistra, a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

Soddisfazione viene espressa dal segretario cittadino del PSI, avvocato Antonio Consentino, che parla di “fisiologico ritorno” e ribadisce come il partito voglia essere una casa politica aperta e inclusiva. “Il rafforzamento della presenza socialista a livello comunale – afferma – passa attraverso percorsi condivisi, fondati su giustizia sociale, partecipazione democratica e sviluppo sostenibile”.

La mossa di Grado ridisegna gli equilibri nell’area socialista cittadina e contribuisce ad animare il confronto politico in vista delle elezioni, che si preannunciano decisive per il futuro amministrativo di Marsala.



