13 Febbraio: oro Brignone, appello di Draghi, i debiti delle Ferrovie, critiche a Gratteri

13/02/2026 07:10:00

E' il 13 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG, ad appena 315 giorni dall’infortunio. Mattarella era presente, si è congratulato e le ha detto: «Ci contavo». Sofia Goggia è uscita di gara

• Francesca Lollobrigida ha vinto il secondo oro in queste Olimpiadi, nei 5 mila di pattinaggio di velocità. Arianna Fontana ha vinto l’argento nello short track di pattinaggio. E gli italiani dello slittino hanno vinto il bronzo

• L’atleta olimpico di skeleton ucraino Vladyslav Heraskevyč è stato squalificato perché voleva indossare un casco con le foto degli atleti ucraini morti nella guerra con la Russia

• Al vertice Ue nel castello di Alden Biesen, in Belgio, si è parlato di competitività e di mercato unico. E Draghi ha detto che è «urgente agire» per costruire un «federalismo pragmatico»

• La Spagna ha protestato formalmente per essere stata esclusa (insieme ad altri 6 Paesi) dal pre-vertice informale organizzato da Italia e Germania

• Le Ferrovie dello Stato hanno accumulato circa 20 miliardi di euro di debiti, causati soprattutto dall’aumentare dei prezzi dei grandi cantieri finanziati con il Pnrr

• I sindacati hanno confermato gli scioperi degli aerei del 16 febbraio e del 7 marzo. Salvini starebbe valutando la precettazione

• A Washington sei deputati repubblicani si sono alleati con i colleghi democratici e hanno votato per l’approvazione del blocco dei dazi al Canada

• L’amministrazione Trump ha detto che il ritiro dell’Ice dal Minnesota «è già in corso», e che nello Stato ne rimarrà «soltanto una presenza limitata»

• Il procuratore Gratteri è stato molto criticato per aver detto che al referendum le «persone perbene» voteranno No, e che voteranno Sì «gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere»



• Dodici militanti baresi di Casa Pound sono stati condannati per riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista. È la prima volta che la legge Scelba viene applicata a membri dell’organizzazione

• Dopo il ministro degli esteri francese, anche quello tedesco ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese per le sue frasi su Israele

• Arrivati a Sion per l’interrogatorio di Jessica, i Moretti sono stati insultati e quasi aggrediti dai genitori delle vittime del rogo del loro locale. A sorvegliare sul loro arrivo era stato messo un solo poliziotto

• A Piobesi Torinese un uomo ha confessato di aver ucciso l’anziana madre ed averla seppellita in un bosco per continuare a prendere la sua pensione

• A Palermo una donna è stata ferita gravemente da un uomo con problemi psichici, che l’ha accoltellata appena uscita dal parrucchiere

• A Milano Wanna Marchi è stata investita sulle strisce da un’auto. Ma si è rifiutata di andare in ospedale, e ora ha un occhio viola

• Il governatore De Pascale si è detto disponibile a valutare l’apertura di un Cpr, centro di permanenza per il rimpatrio per immigrati, in Emilia-Romagna

• In Svizzera si terrà un referendum per approvare il tetto di 10 milioni al numero di residenti

• I servizi segreti sudcoreani sono convinti che Kim Jong-un stia per nominare sua erede la figlia di 13 anni

• In Iran un direttore tv è stato licenziato perché un inviato ha detto in diretta «Morte a Khamenei» invece che «Morte all’America». Il giornalista dice di aver avuto un lapsus

• La Russia ha bloccato WhatsApp

• Il Messico ha mandato a Cuba due navi militari con 814 tonnellate di cibo

• Un ex dipendente di Amazon ha fornito mail che provano che l’azienda pianificava di evadere le tasse in Italia. La guardia di finanza di Monza ne ha perquisito le sedi

• Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce tramite Starlink

• A Roma le auto elettriche pagheranno un permesso annuale da mille euro per entrare in centro

• Il giornale online La Sintesi, diretto da Rocco Casalino, inizierà a pubblicare notizie il 2 marzo

• Nel prossimo decreto Energia ci sarà un bonus una tantum da 90 euro per i meno abbienti

• I cantanti Eros Ramazzotti e Alicia Keys parteciperanno a Sanremo come super ospiti

• La prossima sfilata di Valentino, il 12 marzo, si terrà a palazzo Barberini, a Roma

• A Fregene, cittadina sul mare poco lontano da Roma, da ieri è chiusa la pineta perché vi si aggira un branco di sei lupi

• Sono morti il giornalista sardo Carmelo Alfonso (93 anni), il filosofo umbro allievo di Karl Popper Dario Antiseri (86), l’italianista Clotilde Bertoni (61), l’attore statunitense Bud Cort (77), la vedova di Michele Ferrero Franca (87), lo storico dell’architettura tedesco Christoph L. Frommel (93), lo scrittore olandese Cees Nooteboom (92), l’imprenditrice Lorella Paolieri (66), il baritono Giuseppe Scandola (93), la madre di Renata Polverini Giovanna Sensi (91), il regista Carlo Arturo Sigon (61)



Titoli

Corriere della Sera: Europa, la spinta per cambiare

la Repubblica: Referendum giustizia / è scontro su Gratteri

La Stampa: Nuova Ue, scoglio eurobond

Il Sole 24 Ore: Ue, svolta antitrust per avere big europei / Draghi: l’economia frena, urgente agire

Avvenire: Ricette d’Europa

Il Messaggero: Leggendarie

Il Giornale: L’Ue chiude i confini / I giudici li riaprono

Leggo: Regine d’Italia

Qn: La storia / siamo noi

Il Fatto: Contro Albanese la lobby / francese delle armi all’Idf

Libero: «Per il sì indagati e massoni» / Gratteri è fuori controllo

La Verità: I giudici ai picchiatori rossi / «Fate pure i vostri comodi»

Il Mattino: La Zes vola, superata quota 1.000

il Quotidiano del Sud: La nuova Ue si dà quattro mesi

il manifesto: State sereni

Domani: Meno regole, no agli eurobond / In Ue vince l’agenda delle destre



