Buongiorno24 del 13 Febbraio 2026

Apriamo dalla cronaca più grave. A Palermo una donna di 56 anni, Luigia Anna Tricarico, è stata accoltellata alle spalle in via Mondini, a pochi metri da via Libertà, mentre stava andando a riprendere l’auto dopo essere uscita dal parrucchiere. Una sola coltellata, profonda cinque centimetri, le ha lesionato un polmone provocando una grave emorragia interna. È stata operata d’urgenza a Villa Sofia: le sue condizioni restano serie ma non è in pericolo di vita. Arrestato un uomo di 53 anni, Massimo Gagliardo De Stefano, in cura per problemi psichiatrici. Non si è trattato di una rapina. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente di un gesto che riporta al centro il tema della sicurezza e del disagio sociale.

Secondo tema, il maltempo. La Sicilia è stata nuovamente flagellata dal vento e dalla pioggia. Tra le 20 di ieri sera e le 9 di questa mattina i Vigili del Fuoco hanno effettuato 37 interventi tra Trapani e Alcamo per alberi pericolanti, lamiere divelte e pali instabili. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con squadre aggiuntive, anche provenienti da Enna. Ad Agrigento è scattato l’allarme per il fiume Akragas, a Messina scuole chiuse, nel Palermitano oltre cento interventi, Eolie senza collegamenti marittimi e Carnevale fermato a Siracusa.

A Marsala si apre una nuova fase politica. Il centrodestra va verso la candidatura a sindaco di Enzo Sturiano. Gli assessori Donatella Ingardia, Salvatore Agate e Ivan Gerardi hanno rassegnato le dimissioni dalla Giunta guidata da Massimo Grillo, parlando di “atto di responsabilità” per favorire la ricomposizione del centrodestra. Dimissioni anche nel Cda di Marsala Schola. Ora il nodo è la posizione del sindaco uscente: confermerà la sua ricandidatura o farà un passo indietro per l’unità della coalizione?

Sul fronte giudiziario, rinviata a giudizio Floriana Calcagno, la docente accusata di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. La donna sostiene di non aver conosciuto la vera identità dell’uomo che si sarebbe presentato come “Francesco Salsi”, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti. Sarà il processo a stabilire eventuali responsabilità.

Dal mare arriva un’altra notizia drammatica. Due cadaveri sono stati recuperati al largo di Pantelleria, a circa 22 miglia dall’isola. Le operazioni della Guardia Costiera si sono svolte in condizioni difficili. Le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’identificazione. Ancora una volta il Mediterraneo restituisce storie senza nome.

Si apre davanti al Tribunale di Marsala il processo per un grave infortunio sul lavoro avvenuto il 19 novembre scorso in una ditta di lavorazione del pesce: un dipendente ha riportato la sub amputazione di un dito, con una prognosi di 118 giorni. Imputate la datrice di lavoro e il dirigente di fatto dell’azienda.

Infine la sanità. All’Asp di Trapani un concorso per sette dirigenti medici in Patologia Clinica si è chiuso con un solo vincitore. Mobilità deserta, candidati che non si sono presentati alle prove. Restano sei posti vacanti in un settore strategico per la diagnostica. Un dato che riapre il tema dell’attrattività delle sedi periferiche e della carenza di specialisti in Sicilia.

