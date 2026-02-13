Sezioni
Cronaca
13/02/2026 07:58:00

Palermo, donna accoltellata in via Libertà davanti a tutti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/palermo-donna-accoltellata-in-via-liberta-davanti-a-tutti-450.jpg

Una donna di 56 anni è stata accoltellata ieri pomeriggio in una delle zone più trafficate di Palermo. L’aggressione è avvenuta in via Libertà, all’altezza di piazza Alberico Gentili, sotto gli occhi di passanti e commercianti.

La vittima è Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari. Poco prima era uscita da un negozio di parrucchieri della zona. Stava camminando quando, secondo una prima ricostruzione, un uomo l’avrebbe seguita e colpita alle spalle con una lama, ferendola al dorso in prossimità del cuore.

 

Un colpo improvviso. Senza una lite, senza un apparente motivo.

Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito a piedi. La donna, nonostante la ferita, è riuscita a trovare riparo in un negozio vicino. È da lì che è stato lanciato l’allarme. Ai soccorritori ha raccontato di aver sentito improvvisamente il colpo mentre camminava, senza accorgersi di nulla prima.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. La 56enne è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato fermato poco dopo. Si tratta di M.G., 51 anni, noto in zona. Gli agenti sono arrivati a lui anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che lo conoscevano. I poliziotti lo avrebbero trovato nella sua abitazione.

Secondo quanto emerso, l’uomo soffrirebbe di problemi psichiatrici e in passato sarebbe stato ricoverato in una struttura specializzata.

Restano ancora da chiarire i motivi del gesto. Gli investigatori stanno cercando di capire se tra i due vi fosse un qualche tipo di conoscenza o se si sia trattato di un’aggressione del tutto casuale.



