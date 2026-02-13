Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
13/02/2026 09:30:00

TrapanIncontra 2026, sabato la presentazione alla Fardelliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/trapanincontra-2026-sabato-la-presentazione-alla-fardelliana-450.jpg

Sarà presentata sabato 14 febbraio alle 10.30, alla Biblioteca Fardelliana, l’ottava edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria che da anni anima la scena culturale cittadina. Il tema scelto per il 2026 è “Ricostruire – La cura delle parole”, un titolo che richiama il valore della letteratura come strumento di consapevolezza e rinascita.

La conferenza stampa servirà a svelare il cartellone completo degli appuntamenti in programma da febbraio ad aprile. Un calendario che, come nelle edizioni precedenti, porterà a Trapani autori, testimonianze e momenti di confronto attorno ai grandi temi del presente.

“Ricostruire” non è soltanto uno slogan. L’idea alla base della rassegna è che le parole possano diventare strumenti di cura, capaci di attraversare ferite individuali e collettive, raccontare cambiamenti e dare senso alla memoria. Un percorso che intreccia letteratura, attualità e comunità.

Alla presentazione interverranno il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì e il curatore della rassegna Giacomo Pilati, che illustreranno obiettivi, ospiti e struttura dell’edizione 2026.

TrapanIncontra è organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana. Fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi in città, capace di coniugare qualità letteraria e partecipazione diffusa.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...