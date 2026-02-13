TrapanIncontra 2026, sabato la presentazione alla Fardelliana

13/02/2026 09:30:00

Sarà presentata sabato 14 febbraio alle 10.30, alla Biblioteca Fardelliana, l’ottava edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria che da anni anima la scena culturale cittadina. Il tema scelto per il 2026 è “Ricostruire – La cura delle parole”, un titolo che richiama il valore della letteratura come strumento di consapevolezza e rinascita.

La conferenza stampa servirà a svelare il cartellone completo degli appuntamenti in programma da febbraio ad aprile. Un calendario che, come nelle edizioni precedenti, porterà a Trapani autori, testimonianze e momenti di confronto attorno ai grandi temi del presente.

“Ricostruire” non è soltanto uno slogan. L’idea alla base della rassegna è che le parole possano diventare strumenti di cura, capaci di attraversare ferite individuali e collettive, raccontare cambiamenti e dare senso alla memoria. Un percorso che intreccia letteratura, attualità e comunità.

Alla presentazione interverranno il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì e il curatore della rassegna Giacomo Pilati, che illustreranno obiettivi, ospiti e struttura dell’edizione 2026.

TrapanIncontra è organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana. Fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi in città, capace di coniugare qualità letteraria e partecipazione diffusa.



