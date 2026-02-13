Difesa costiera, 3,8 milioni per Mazara: tre cantieri anti erosione

13/02/2026 09:00:00

Quasi 4 milioni di euro per mettere in sicurezza il litorale di Mazara del Vallo. Sono stati finanziati tre interventi contro l’erosione costiera per un investimento complessivo di 3.819.000 euro, nell’ambito dell’Azione 5.01.01 del PO FESR 2014/2020.

I lavori interesseranno due delle aree più esposte del territorio mazarese. Nel dettaglio, sono previsti interventi sul lungomare G. Hopps e San Vito, suddivisi in due stralci funzionali da 1.440.000 euro e 489.000 euro, e un terzo intervento sul lungomare Fata Morgana, nella zona di Tonnarella, per un importo di 1.890.000 euro.

Si tratta di opere inserite nella programmazione regionale per la mitigazione del rischio di erosione in Sicilia, attraverso il Dipartimento regionale dell’Ambiente, con l’obiettivo di proteggere abitazioni, infrastrutture e tratti di costa particolarmente vulnerabili.

“Un risultato importante per Mazara del Vallo” afferma il deputato regionale Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia). “Ho lavorato in sinergia con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino per individuare le priorità e indirizzare al meglio le risorse disponibili. La città presentava una situazione di particolare criticità lungo il suo litorale e abbiamo operato per ottenere questo finanziamento”.

Gli interventi puntano a contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sulla linea di costa, con ripercussioni non solo ambientali ma anche economiche. “La difesa delle coste non è soltanto una questione ambientale – prosegue Bica – ma riguarda la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia del patrimonio edilizio e la tutela di un asset fondamentale per l’economia locale legata al turismo e alla pesca. Con questi tre interventi Mazara del Vallo potrà finalmente affrontare in modo strutturale un problema che si trascina da troppo tempo”.

Le risorse stanziate consentiranno quindi l’avvio di cantieri attesi da anni, in un territorio dove l’erosione costiera rappresenta una delle principali emergenze ambientali e infrastrutturali.



