Calatafimi Segesta, controlli nei locali: stop a ristorante con spettacoli

14/02/2026 10:13:00

Controlli serrati nei locali pubblici di Calatafimi Segesta.

E scattano diffida e sanzioni.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in attuazione della direttiva del Ministero dell’Interno e delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno avviato una serie di verifiche preventive nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e spettacolo.

L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza di lavoratori e avventori.

Il controllo congiunto

Nel corso di uno di questi interventi, i Carabinieri della Stazione di Calatafimi Segesta, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, al personale della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dell’Asp di Trapani, hanno ispezionato un’attività di ristorazione con intrattenimento e spettacoli nel territorio comunale.

Durante il controllo sono emerse diverse irregolarità.

Secondo quanto accertato, non sarebbero stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa in materia di pubblica incolumità, prevenzione incendi e gestione delle vie di fuga in caso di emergenza.

Diffida e stop alle attività

Per queste inadempienze è stata disposta una diffida a non svolgere attività di pubblico spettacolo e danzanti fino all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Non solo. È stato inoltre imposto lo stop all’attività di ristorazione fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’impianto del gas.

Sanzioni e proposta di revoca

I controlli hanno fatto emergere anche carenze igienico-sanitarie e mancate comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti, con sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro.

Contestata anche una sanzione penale di 387 euro per la presenza di dispositivi di controllo a distanza dei lavoratori.

Infine, è stata avanzata la proposta di revoca dell’autorizzazione temporanea già concessa per una serata di pubblico spettacolo in programma in occasione dei festeggiamenti del prossimo Carnevale.

I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.



