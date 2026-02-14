Marsala, espulso il parcheggiatore abusivo di Piazza del Popolo

14/02/2026 09:28:00

Segnalazioni, proteste, lamentele.

E ora l’espulsione.

La Polizia di Stato ha fermato ed espulso dal territorio italiano un cittadino tunisino del 1992, già noto alle forze dell’ordine per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo in diverse zone del centro di Marsala, in particolare nell’area di sosta di Piazza del Popolo.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e, nello specifico, al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Le segnalazioni dei cittadini

Secondo quanto riferito, il provvedimento è stato adottato dopo numerose segnalazioni di molestie e danneggiamenti ai danni di automobilisti marsalesi e delle loro vetture.

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala hanno fatto emergere la totale irregolarità della presenza dell’uomo sul territorio italiano.

Dal fermo al CPR

Per questo motivo il giovane è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani, in esecuzione del provvedimento di espulsione e del relativo trattenimento emesso dal Prefetto di Trapani.

Resterà nel CPR in attesa di essere rimpatriato con un volo diretto verso la Tunisia.

I precedenti e i DACUR

L’uomo era già stato colpito da diversi provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), emessi dal Questore di Trapani per la reiterazione dell’attività abusiva di “guardiamacchine”. In passato era stato anche segnalato per uso di sostanze stupefacenti.

L’operazione – sottolineano dalla Polizia – ha consentito di rimuovere una situazione che da tempo generava preoccupazione tra i residenti e gli utenti della zona.

Un intervento che chiude una vicenda segnalata più volte e che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e del controllo del territorio a Marsala.



