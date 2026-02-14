Regionali Sicilia, La Vardera si candida alla presidenza

14/02/2026 18:42:00

Una candidatura che prova a sparigliare le carte nel campo progressista siciliano.

Ismaele La Vardera rompe gli indugi e annuncia la corsa alla presidenza della Regione.

Lo fa da Palermo, nel giorno simbolico del primo anno di vita del suo movimento.

E lo fa con toni da battaglia: “Una sfida titanica, ma necessaria”.

L’annuncio di La Vardera

Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana per le elezioni previste il prossimo anno.

“Oggi lanciamo una sfida fatta di contenuti ma anche di idee concrete”, ha dichiarato intervenendo a un’iniziativa pubblica nel capoluogo.

La Vardera rivendica il percorso compiuto in dodici mesi dal suo movimento: “Nessuno credeva che nel giro di un anno sarei riuscito a mettere su una squadra straordinaria. Oggi abbiamo presentato il programma, a dispetto di quelli che dicono che siamo solo protesta”.

L’apertura al fronte progressista

Il passaggio politico più rilevante è quello sull’alleanza.

“La mia candidatura la metto a disposizione del cosiddetto fronte progressista”, ha spiegato. Un’apertura che suona anche come una sollecitazione agli altri partiti dell’area.

Secondo La Vardera, non è più tempo di attendere: “Non si possono aspettare tre mesi prima per scegliere un candidato, non si può attendere il fato o la natura. Dobbiamo preparare un’alternativa valida”.

E rilancia l’idea delle primarie, già più volte proposta, ma – a suo dire – rimasta senza risposta.

La roulotte e “il parlamento che viene da voi”

La campagna elettorale, almeno nelle intenzioni, sarà itinerante.

La Vardera ha annunciato un tour in tutta la Sicilia con una roulotte e uno slogan chiaro: “Il parlamento che viene da voi”.

L’obiettivo dichiarato è ricucire il rapporto tra politica e cittadini: “Dimostrare che è possibile andare dalla gente quando la gente non crede più nella politica”.

“La legislatura non finirà a scadenza naturale”

Altro passaggio che fa discutere è quello sulle tempistiche.

Secondo La Vardera, l’attuale legislatura non si chiuderà alla sua naturale scadenza. “Ho avuto delle certezze da Roma sul fatto che si chiuderà entro quest’anno, quindi bisogna prepararsi”, ha affermato.

Una previsione che, se confermata, cambierebbe il calendario politico regionale.

Un messaggio ai partiti

Infine, un messaggio diretto agli alleati potenziali – ma anche agli scettici: “Spesso non vengo visto come una risorsa dai pezzi importanti di partito, ma impareranno a capire che o con me si vince o con me si perde”.

Parole che segnano l’inizio di una fase nuova nel campo progressista siciliano, già attraversato da tensioni e attese.



