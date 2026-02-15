Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/02/2026 07:50:00

Terremoto in Sicilia, sequenza sismica al largo di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/1771138291-0-terremoto-in-sicilia-sequenza-sismica-al-largo-di-trapani.jpg

Una scossa netta, breve, ma avvertita distintamente lungo la costa trapanese.
Il basso Tirreno ha tremato nella serata di sabato 14 febbraio 2026 con una sequenza sismica culminata poco prima della mezzanotte.

Alle 23:48 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un evento di magnitudo ML 3.9, il più intenso della serie. Epicentro in mare, al largo di Trapani, con coordinate 38.3848 di latitudine e 11.9412 di longitudine.

 

Epicentro superficiale, scossa avvertita lungo la costa

 

Il dato che spiega perché in tanti l’abbiano sentita è la profondità: appena 5 chilometri.
Un ipocentro così superficiale amplifica la percezione del movimento, soprattutto nelle aree costiere.

La scossa è stata avvertita chiaramente a Trapani e in diversi comuni della provincia, ma anche in alcune zone del Palermitano. Segnalazioni sono arrivate pure dalle Isole Egadi, dove il tremore è stato percepito in modo distinto, seppur senza conseguenze.

 

Una serata di scosse nel Tirreno Meridionale

 

Quello delle 23:48 non è stato un episodio isolato. La serata era già stata caratterizzata da altri movimenti tellurici nel distretto del Tirreno Meridionale:

  • Ore 18:10: primo evento di magnitudo 2.0
  • Ore 22:03: scossa di magnitudo 3.6, a circa 50 km di profondità
  • Ore 23:15: terzo evento, in fase di catalogazione
  • Ore 23:48: magnitudo 3.9, il più intenso della sequenza

Una vera e propria sequenza sismica che ha tenuto alta l’attenzione degli esperti.

 

Nessun danno, ma monitoraggio costante

 

Nonostante la paura, comprensibile soprattutto nelle zone costiere, al momento non si segnalano danni a persone o infrastrutture.

La Sala Sismica dell’INGV di Roma continua il monitoraggio della zona per seguire l’evoluzione dello sciame e verificare eventuali repliche nelle prossime ore.



Cronaca | 2026-02-14 16:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/castellammare-piange-francesco-nancy-e-il-piccolo-bryan-250.jpg

Castellammare piange Francesco, Nancy e il piccolo Bryan

Palloncini bianchi, cuori lanciati verso il cielo e nomi gridati tra le lacrime.Castellammare del Golfo si è fermata. In silenzio.Francesco, Nancy, Bryan.Tre nomi diventati un unico, immenso dolore.La comunità si è stretta nel...







Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...