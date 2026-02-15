Terremoto in Sicilia, sequenza sismica al largo di Trapani

15/02/2026 07:50:00

Una scossa netta, breve, ma avvertita distintamente lungo la costa trapanese.

Il basso Tirreno ha tremato nella serata di sabato 14 febbraio 2026 con una sequenza sismica culminata poco prima della mezzanotte.

Alle 23:48 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un evento di magnitudo ML 3.9, il più intenso della serie. Epicentro in mare, al largo di Trapani, con coordinate 38.3848 di latitudine e 11.9412 di longitudine.

Epicentro superficiale, scossa avvertita lungo la costa

Il dato che spiega perché in tanti l’abbiano sentita è la profondità: appena 5 chilometri.

Un ipocentro così superficiale amplifica la percezione del movimento, soprattutto nelle aree costiere.

La scossa è stata avvertita chiaramente a Trapani e in diversi comuni della provincia, ma anche in alcune zone del Palermitano. Segnalazioni sono arrivate pure dalle Isole Egadi, dove il tremore è stato percepito in modo distinto, seppur senza conseguenze.

Una serata di scosse nel Tirreno Meridionale

Quello delle 23:48 non è stato un episodio isolato. La serata era già stata caratterizzata da altri movimenti tellurici nel distretto del Tirreno Meridionale:

Ore 18:10: primo evento di magnitudo 2.0

Ore 22:03: scossa di magnitudo 3.6, a circa 50 km di profondità

Ore 23:15: terzo evento, in fase di catalogazione

Ore 23:48: magnitudo 3.9, il più intenso della sequenza

Una vera e propria sequenza sismica che ha tenuto alta l’attenzione degli esperti.

Nessun danno, ma monitoraggio costante

Nonostante la paura, comprensibile soprattutto nelle zone costiere, al momento non si segnalano danni a persone o infrastrutture.

La Sala Sismica dell’INGV di Roma continua il monitoraggio della zona per seguire l’evoluzione dello sciame e verificare eventuali repliche nelle prossime ore.



