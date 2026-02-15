Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
15/02/2026 17:40:00

Caro voli a Pasqua in Sicilia, prezzi alle stelle per gli aerei

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/caro-voli-a-pasqua-in-sicilia-prezzi-alle-stelle-per-gli-aerei-450.jpg

Pasqua si avvicina, ma per chi deve volare da e per la Sicilia non c’è aria di festa. I prezzi dei biglietti stanno già lievitando e, mentre le famiglie fanno i conti con le prenotazioni, il bonus regionale sui voli resta bloccato nell’attesa del rinnovo del decreto. Risultato: tariffe alte, sconti non attivi e proteste che montano.

Il copione è sempre lo stesso. Ogni ponte diventa un salasso.

 

Prezzi in aumento, sconti congelati

 

In queste settimane, sui siti delle compagnie aeree non risultano ancora attivi gli sconti legati alla misura regionale. Il motivo è tecnico ma pesa come un macigno: si attende il rinnovo del decreto che consente l’applicazione del contributo.

Finché non arriva l’ok formale, i vettori non applicano le riduzioni. E così chi prova a prenotare per Pasqua trova tariffe che, in alcuni casi, superano ampiamente i 300 euro per una tratta nazionale.

Una cifra che per molte famiglie diventa proibitiva.

 

Il bonus voli: come funziona (quando funziona)

 

La Regione Siciliana ha previsto un contributo sui biglietti aerei per i residenti, con percentuali di rimborso che possono arrivare fino al 25% del costo del volo.

Ma il meccanismo non è automatico e richiede una serie di passaggi: pubblicazione del decreto, adesione delle compagnie, attivazione delle piattaforme e successiva richiesta di rimborso.

Un percorso che, nei momenti di picco, mostra tutte le sue fragilità.

 

Proteste e disagi

 

Nel frattempo, le segnalazioni non mancano. C’è chi vorrebbe acquistare il biglietto contando sullo sconto e non può farlo. C’è chi teme di dover pagare oggi il prezzo pieno senza avere la certezza del rimborso domani.

E c’è un tema più ampio: la continuità territoriale.

Ogni festività riporta al centro la questione dei collegamenti da e per l’Isola, con i siciliani che si sentono ostaggio delle tariffe variabili e delle dinamiche di mercato.

 

Pasqua a caro prezzo

 

Milano, Roma, Bologna, Torino: le tratte più richieste registrano già aumenti significativi rispetto ai periodi ordinari. L’effetto combinato di alta domanda e offerta limitata produce un risultato prevedibile.

Il problema, però, non è solo economico. È anche simbolico.

Per una regione che punta su turismo e mobilità, il caro voli rischia di diventare un freno strutturale. E per i siciliani fuori sede, tornare a casa per le feste si trasforma ogni anno in una corsa contro il tempo e contro il portafoglio.

 

In attesa del decreto

 

La palla adesso è nelle mani della Regione. Il rinnovo del decreto è atteso a breve, ma ogni giorno di ritardo incide sulle prenotazioni e sulle scelte dei viaggiatori.

Nel frattempo, Pasqua si avvicina. E il conto, ancora una volta, rischia di essere salato.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...