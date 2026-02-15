"Il governo ha paura dei fuori sede"

15/02/2026 18:07:00

Mentre la maggioranza di governo continua a diffondere falsità sui contenuti della riforma sulla giustizia e a soffiare sul vento della repressione, è arrivata la notizia che, nonostante le prove degli ultimi anni, a questa tornata referendaria non sarà possibile votare nel luogo di domicilio per i fuorisede.



Sappiamo bene perché la maggioranza abbia preso questa decisione: i fuorisede sono per lo più studenti del Sud e lavoratori precari, persone che questo governo continua a ignorare e abbandonare all'interno delle proprie politiche. In una democrazia del 2026 è inammissibile che si continui a ignorare una possibilità così elementare come il voto fuorisede. Il governo continua a ostacolare i basilari principi democratici e la libertà di pensiero.



Esiste la possibilità di iscriversi alle liste del proprio comune di domicilio facendo i rappresentanti di lista del Comitato per il No. Siamo chiari: molte realtà che lo compongono hanno una visione strumentale di questo referendum e un’analisi molto distante dalla nostra, sia nel merito della riforma sia nelle politiche generali. Tuttavia, essere rappresentanti di lista non significa aderire in toto a certi partiti e questo strumento può essere utile per esercitare il nostro diritto di voto.



Con il Sì a questo referendum la maggioranza vuole difendere la casta dirigente attaccando duramente la magistratura, ma si tratta soltanto di una tappa di un percorso ben direzionato verso l'autoritarismo: anche per questo motivo voteremo NO in maniera convinta. Creiamo l'alternativa, partecipa alle nostre iniziative.



Movimento Log-In



