16/02/2026 08:00:00

Ventitre perdite in ventiquattro ore. A Trapani l'acqua si perde così

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/ventitre-perdite-in-ventiquattro-ore-a-trapani-l-acqua-si-perde-cosi-450.jpg

Ventitré punti in un giorno. Ventitré perdite idriche geolocalizzate, fotografate, messe nero su bianco su una mappa pubblica. Non in un mese. Non in un anno. In ventiquattro ore.
Succede a Trapani, dove il comitato cittadino spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti” ha deciso di fare quello che dovrebbe fare chi gestisce il servizio: contare le perdite.

Non è uno sfogo social. È una comunicazione formale inviata al Gestore del Servizio Idrico, al Comune di Trapani, all’assessore con delega e, per conoscenza, alla stampa. Con tre richieste precise: presa in carico ufficiale, programmazione degli interventi, risposta scritta con tempi certi.

Tradotto: l’acqua è pubblica, non può scorrere nell’asfalto mentre i cittadini aspettano turnazioni e autobotti.

Il dato è semplice e pesante: 23 dispersioni documentate in un solo giorno. Perdite costanti, non una pozzanghera dopo la pioggia. Acqua che esce e si disperde. Bene primario. Risorsa essenziale. Denaro pubblico che finisce sotto terra.

E allora la domanda è inevitabile: chi interviene e quando?

Il comitato scrive: “I cittadini hanno fatto la propria parte”. Hanno fotografato, verificato, indicato con precisione i punti. Ora la palla passa a chi amministra e a chi gestisce il servizio.

Ecco l’elenco completo delle vie segnalate:

  • Via Fardella – angolo via Scontrino
  • Via XXX Gennaio – angolo via Cavour
  • Via della Giarrotta 38
  • Via Marsala 27
  • Via dell’Uva 76
  • Via Nino Bixio 17
  • Via Pietro Parisi 15
  • Via G.B. Fardella 99
  • Via Santa Maria di Capua 36
  • Via Orti 53
  • Via Messina 11
  • Via Sardegna 9
  • Via Erice Mazara 19
  • Via Sant’Alberto degli Abati
  • Di fronte la chiesa Santa Maria (come indicato in mappa)
  • Via Mozart
  • Via Passo Enea 28
  • Via Alessandro De Santis 18
  • Via Serraino Vulpitta – angolo via Orlandini
  • Via Madonna di Trapani
  • Via della Pace s.n.
  • Via Ronciglio (prima del ponte)
  • Largo delle Ninfe 5
  • Via Virgilio 55

    • Un elenco che attraversa la città da un capo all’altro. Centro, periferia, arterie principali e strade secondarie. Non un quartiere isolato. Non un caso sporadico.

    Adesso serve una risposta. Non generica. Non “stiamo monitorando”. Serve un cronoprogramma. Serve sapere quali interventi verranno eseguiti, in quali tempi e con quali priorità.

    Perché se in 24 ore i cittadini trovano 23 perdite, la domanda vera è un’altra: quante ce ne sono che nessuno ha ancora segnalato?

    L’acqua è un diritto. Ma a Trapani, oggi, sembra soprattutto una fuga continua.









