Trasporti per le Egadi, Crimaudo e Safina: “Mezzi più efficienti e tariffe eque”
Collegamenti marittimi più efficienti e abbonamenti sostenibili per lavoratori e studenti. È la richiesta che arriva da Ezia Crimaudo, vicepresidente del Consiglio comunale di Favignana, e dal deputato regionale del Pd Dario Safina, che chiedono un intervento immediato del Governo siciliano sui trasporti da e per le isole Egadi.
“Chiediamo al Governo regionale un’assunzione di responsabilità chiara e immediata – afferma Crimaudo –. I cittadini delle isole minori non possono continuare a subire disservizi che incidono sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulla dignità delle persone”.
Mezzi nuovi e attracchi sicuri
Al centro della richiesta c’è il potenziamento della flotta. Secondo Crimaudo è necessario che la Regione stanzi risorse per l’acquisto di unità moderne e affidabili, prevedendo anche un mezzo di riserva operativo in caso di avaria di un aliscafo, così da garantire continuità nei collegamenti tra Favignana, Levanzo, Marettimo e Trapani.
La vicepresidente sollecita anche la realizzazione di un attracco adeguato, in grado di assicurare sicurezza ed efficienza anche in condizioni meteo-marine difficili, un problema che negli ultimi anni ha più volte provocato cancellazioni e disagi per pendolari e residenti.
Abbonamenti raddoppiati
Altro nodo è quello delle tariffe. Fino a dicembre 2024 i lavoratori potevano usufruire di un abbonamento mensile da 85 euro. Oggi il costo è salito a 150 euro.
“Una scelta insostenibile – sottolinea Crimaudo – che va corretta immediatamente, riportando il costo a 85 euro”.
Un tema che, nelle Egadi, pesa su chi ogni giorno si sposta per lavoro verso Trapani o rientra in isola, con ricadute dirette sull’economia locale e sulla possibilità di restare a vivere nel proprio territorio.
Il diritto alla mobilità
Sulla stessa linea Safina, che richiama il principio costituzionale del diritto alla mobilità.
“Chiediamo l’introduzione di abbonamenti per i pendolari lavoratori senza vincoli contrattuali penalizzanti. È una misura di equità che riconosce la specificità del lavoro nelle isole”. Il deputato chiede inoltre di equiparare il prezzo del biglietto per i nativi dell’isola, anche se non residenti, a quello dei residenti. Una questione che riguarda molte famiglie originarie delle Egadi ma costrette a vivere altrove per motivi di studio o lavoro.
Tra le proposte anche la possibilità per gli studenti di mantenere l’esenzione oltre il percorso scolastico, nel caso decidano di restare o tornare a lavorare nelle isole.
Appello all’assessore Aricò
Le richieste sono indirizzate all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, e al Governo regionale, affinché si apra un confronto strutturato sui trasporti marittimi per le isole minori.
“Le isole non chiedono privilegi – concludono Crimaudo e Safina – ma parità di diritti, servizi adeguati e una visione politica che riconosca il valore strategico delle comunità insulari per l’intera Sicilia”.
Un tema che torna centrale nel dibattito provinciale e che, alle Egadi come in altre realtà insulari della Sicilia, incide direttamente sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo.
Mazara, è scontro sulla difesa della costa: il Pd chiede rispetto e chiarezza
Si accende il confronto politico a Mazara del Vallo sulla difesa della costa e sui finanziamenti destinati al litorale. Il Partito Democratico interviene nel dibattito di queste ore per rivendicare il lavoro amministrativo svolto nella precedente...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Da Palermo l'appello al NO al referendum: il 7 marzo giornata di mobilitazione nazionale
Da Palermo parte un appello nazionale per votare NO al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Oltre mille cittadine e cittadini hanno già sottoscritto il documento promosso dal capoluogo siciliano, città simbolo...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste